Europoslanci SR žiadajú dodržať demokraciu pri voľbe šéfa eurokomisie

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 24. júna (TASR) - Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP) zo všetkých štandardných politických skupín sa v pondelok v spoločnej výzve adresovanej vláde SR vyslovili za to, aby boli pri výbere predsedu budúcej Európskej komisie dodržané demokratické pravidlá.Deviati z trinástich slovenských europoslancov v tejto súvislosti žiadajú, aby sa v prvom rade prihliadalo na vôľu občanov vyjadrenú v májových eurovoľbách (23.-26.6.) a na rozloženie síl v Európskom parlamente (EP), ktorý z nich vzišiel.Poslanci rovnako upozornili, že ignorovanie výsledkov volieb do EP môže prispieť k prehlbovaniu nedôvery verejnosti v demokratické mechanizmy a v európsky projekt. Zdôraznili tiež, že konečný mandát na potvrdenie zloženia Európskej komisie má Európsky parlament.Vyhlásenie podpísali poslanci združení vo frakciách Európskej ľudovej strany (EPP), Obnovme Európu (RE), Pokrokovej aliancie socialistov a demokratov (S&D) a Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR).uvádza sa vo výzve, pod ktorú sa podpísali Ivan Štefanec (KDH/EPP), Vladimír Bilčík (SPOLU/EPP), Peter Pollák (OĽaNO/EPP), Michal Wiezik (SPOLU/EPP), Martin Hojsík (PS/RE), Michal Šimečka (PS/RE), Monika Beňová (Smer-SD/S&D), Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS/ECR) a Eugen Jurzyca (SaS/ECR).V ich spoločnom liste sa tiež uvádza, že nový šéf eurokomisie musí byť osobou so silnou politickou podporou, a preto by predstavitelia členských krajín EÚ pri jeho výbere nemali obchádzať europarlament.uvádza sa v závere ich spoločnej deklarácie.Na minulotýždňovom summite EÚ (20.-21.6.) sa hlavy vlád a štátov nedokázali dohodnúť ani na jednom z troch volebných lídrov hlavných európskych politických strán, takzvaných špicenkandidátov, aby obsadil funkciu predsedu Európskej komisie. Túto voľbu - vrátane možnosti, že hlavné pozície v štruktúrach EÚ získajú iní politici ako favoriti eurovolieb - lídri odložili na krízový summit, ktorý sa uskutoční v nedeľu 30. júna večer.(spravodajca TASR Jaromír Novak)