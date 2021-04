Europoslanci sú hlboko znepokojení, štáty vyzvali na koordinované vyhostenie ruských diplomatov

Hlboké znepokojenie Európskeho parlamentu

Výzva na okamžité prepustenie Navaľného

29.4.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali členské štáty Európskej únie (EÚ), aby pristúpili ku koordinovanému vyhosteniu ruských diplomatov. V nelegislatívnom uznesení, ktoré prijali vo štvrtok, sa tak vyjadrili v súvislosti s výbuchom muničného skladu v českých Vrběticiach, za ktorým sú podľa odhalení českých tajných služieb ruskí agenti, aj následným neodôvodneným vyhostením 20 českých diplomatov z Ruska.Spomenutý výbuch, ktorý si vyžiadal dvoch mŕtvych, poslanci dôrazne odsúdili, označili ho za neakceptovateľný nepriateľský akt a zdôraznili, že EÚ stojí v diplomatickom spore s Ruskou federáciou pevne za Českom. V tlačovej správe o tom informovala tlačová atašé EP na Slovensku Ivana Janíková.Európsky parlament v spomenutom uznesení vyjadril aj hlboké znepokojenie nad nedávnym posilňovaním ruskej vojenskej prítomnosti na hraniciach s Ukrajinou i na anektovanom polostrove Krym. Ak by zvyšovanie vojenskej prítomnosti malo viesť k ruskej invázii na Ukrajinu, EÚ musí dať jasne najavo, že cena za takéto porušenie medzinárodného práva a noriem by bola veľmi vysoká, uviedli poslanci.Ako sa píše v uznesení, za takýchto okolností by mal byť okamžite zastavený dovoz ropy a plynu z Ruska do EÚ, Rusko by malo byť vylúčené z platobného systému SWIFT a všetky aktíva oligarchov blízkych ruským orgánom a ich rodín v EÚ by sa mali zmraziť a ich víza zrušiť.Parlament tiež zopakoval svoju výzvu na okamžité a bezprostredné prepustenie ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného . Jeho odsúdenie bolo podľa poslancov politicky motivované a bolo v rozpore s medzinárodnými záväzkami Ruska v oblasti ľudských práv.V uznesení tiež pripomenuli ruským orgánom a prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že sú plne zodpovední za život a telesnú integritu Alexeja Navaľného a že musia prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu jeho telesného a duševného zdravia.