Europoslanci už vypočuli 19 komisárov

Virginijus Sinkevičius z Litvy počas vypočúvania v Bruseli 3. októbra 2019. Europoslanci pokračujú vo vypočúvaní národných nominantov na eurokomisárov a podpredsedov budúcej Európskej komisie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 4. októbra (TASR) - Členovia z najmenej 18 špecializovaných výborov Európskeho parlamentu (EP) vypočuli od začiatku tohto týždňa 21 dezignovaných eurokomisárov. Ďalších päť híringov je na programe na budúci týždeň v pondelok a utorok, medzi vypočutými budú aj traja výkonní podpredsedovia budúcej Európskej komisie (EK).Do štvrtkového večera sa pred členov parlamentných výborov EP dostavili Maroš Šefčovič (medziinštiticionálne vzťahy a strategický výhľad), Phil Hogan (obchod), Marija Gabrielová (inovácie a mládež), Nicolas Schmit (pracovné miesta), Jutta Urpilainenová (medzinárodné partnerstvá), Janusz Wojciechowski (poľnohospodárstvo), Ylva Johanssonová (vnútorné záležitosti), Stella Kyriakidisová (zdravie), Didier Reynders (spravodlivosť), Helena Dalliová (rovnosť), Sylvie Goulardová (vnútorný trh), Elisa Ferreirová (súdržnosť a reformy), Janez Lenarčič (krízový manažment), Paolo Gentiloni (hospodárstvo), Kadri Simsonová (energetika), Virginijus Sinkevičius (životné prostredie a oceány), Johannes Hahn (rozpočet a administratíva), Margaritis Schinas (ochrana nášho európskeho spôsobu života) a Dubravka Šuicová (demokracia a demografia).Na pondelok sú naplánované vypočutia Věry Jourovej (hodnoty a transparentnosť) a Josepa Borrella (vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku). V utorok podľa harmonogramu pred poslancov prídu traja výkonní podpredsedovia budúcej EK Valdis Dombrovskis (finančné služby), Frans Timmermans (európsky zelený pakt) a Margrethe Vestagerová (hospodárska súťaž).Dvaja z národných komisárov nezískali odporúčanie právneho výboru EP pre verejné vypočutie. Červenú kartu dostali László Trócsányi (susedstvo a rozšírenie) z Maďarska a Rovana Plumbová (doprava) z Rumunska. Vlády oboch krajín už navrhli nové mená pre exekutívu EÚ — Olivéra Várhelyiho, respektíve Dana Nicu. K ich vypočutiu by mohlo dôjsť v období od 14. do 16. októbra.Proces verejných vypočúvaní nedopadol pre všetkých nominantov dobre. Poliak Janusz Wojciechowski (poľnohospodárstvo) a Francúzka Sylvie Goulardová (vnútorný trh) neposkytli poslancom dostatočné odborné stanoviská a vízie ohľadom svojej pracovnej agendy, resp. uspokojivé odpovede na otázky spojené so svojím etickým profilom. "Žltá karta" pre oboch znamená, že musia odpovedať na dodatočné písomné otázky a koordinátori jednotlivých výborov odporučia, či je potrebné ich ďalšie vypočutie. O možnom dodatočnom vypočutí "problémových" komisárov rozhodne 17. októbra Konferencia predsedov EP pozostávajúca z vedúcich predstaviteľov politických skupín a predsedu europarlamentu.Nová Európska komisia musí byť zvolená väčšinou odovzdaných hlasov v pléne Európskeho parlamentu. Hlasovanie je naplánované na 23. októbra v Štrasburgu, ešte predtým však šéfka budúcej EK Ursula von der Leyenová predstaví europoslancom svoje kolégium komisárov a ich pracovný program. V prípade schválenia Európska rada oficiálne vymenuje novú Európsku komisiu, ktorá začne svoje päťročné funkčné obdobie od 1. novembra 2019.