Europoslanci vidia medzery v sankciách voči Rusku, Úniu žiadajú o posilnenie dozoru a uplatnenie pravidiel

Strategické oslabenie Ruska

Pokračujúci obchod s tovarom

Sankcie na vývoz ruskej ropy

9.11.2023 (SITA.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu chcú väčší dohľad na úrovni Európskej únie (EÚ) a lepšie úsilie o obmedzenie schopnosti Ruska obchádzať sankcie.Ako europarlament vo štvrtok uviedol prostredníctvom tlačovej správy, zákonodarcovia vyjadrili znepokojenie nad existujúcimi medzerami v sankčnom režime EÚ voči Rusku.„Hoci poslanci zdôrazňujú bezprecedentnú povahu reštriktívnych opatrení EÚ, sú znepokojení nedostatkom riadneho presadzovania a snahami podkopať úsilie o strategické oslabenie ruskej hospodárskej a priemyselnej základne a brzdenie schopnosti krajiny viesť vojnu,“ uvádza sa v správe.V uznesení, ktoré poukazuje na schopnosť Ruska obchádzať opatrenia, ako je cenový strop pre ropné sankcie zavedené členskými štátmi EÚ a tzv. koalíciu cenových stropov (Cen Cap Coalition), sa tiež konštatuje, že dovoz ruských ropných produktov z krajín ako je India do EÚ prudko vzrástol, čo v podstate vytvára cestu zadných dverí pre ruskú ropu do EÚ.„Poslanci tiež zdôrazňujú, ako kriticky dôležité komponenty stále nachádzajú cestu do Ruska cez krajiny ako Čína, Turecko, Spojené arabské emiráty, Kazachstan, Kirgizsko a Srbsko. Vyjadrili hlboké znepokojenie nad pokračujúcim obchodom s tovarom kritickým pre vojnové úsilie medzi členskými štátmi EÚ a Moskvou a nad správami o tom, že krajiny ako Azerbajdžan vyvážajú ruský plyn do EÚ,“ dodáva Európsky parlament.Európska únia je naďalej jedným z najväčších odberateľov fosílnych palív z Ruska, a to z dôvodu pokračujúceho dovozu plynu cez plynovody a skvapalneného zemného plynu, ako aj rôznych výnimiek zo zákazu dovozu ropy a ropných produktov.Poslanci vyzývajú EÚ a jej členské štáty, aby posilnili a centralizovali dohľad nad uplatňovaním sankcií na úrovni EÚ a vytvorili mechanizmus na predchádzanie obchádzaniu a monitorovanie.Vyzývajú tiež EÚ, aby posilnila koordináciu pri presadzovaní existujúcich sankcií na vývoz ruskej ropy, riadne zatvorila trh EÚ pre fosílne palivá pôvodom z Ruska a uvalila sankcie na všetky hlavné ruské ropné spoločnosti, Gazprombanku, ich dcérske spoločnosti, predstavenstvá a manažment.Okrem toho poslanci chcú, aby Európska komisia a členské štáty EÚ rozšírili sankcie tak, aby zahŕňali úplný zákaz uvádzania na trh a rezania diamantov ruského pôvodu alebo opätovne vyvážaných Ruskom do EÚ.EÚ by tiež mala preskúmať právne možnosti umožňujúce konfiškáciu zmrazeného ruského majetku a jeho použitie na obnovu Ukrajiny.