Europoslanci vítajú Macronove znovuzvolenie za prezidenta, podľa Nicholsonovej sa nebratríčkuje s Putinom

25.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP) vítajú znovuzvolenie Emmanuela Macrona za francúzskeho prezidenta. Jeho víťazstvo označujú za dobrú správu nielen pre Francúzsko, ale aj Európsku úniu (EÚ). Podpredseda EP Michal Šimečka (PS/RE) konštatoval, že Európa dnes potrebuje silné líderstvo, maximálnu súdržnosť a spoluprácu, aby zvládla nástrahy a krízy, ktorým čelí. „Od Putinovej invázie a vojny na Ukrajine, cez vysokú infláciu, obnovu Európy po covide, až po dlhodobé a kľúčové krízy, akou je tá klimatická. S progresívnym Macronom je toto všetko možné. Naopak, s pravicovou radikálkou Marine Le Pen by to všetko bolo ohrozené,“ vyhlásil. Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR) poukazala, že hoci má podľa nej Macron v mnohom ďaleko od dokonalosti, je stále demokratickým a proeurópskym štátnikom, ktorý sa „nebratríčkuje s Putinom“ či jeho oligarchami. „Teší ma, že Francúzi si nezvolili ženu, ktorá by preformovala ich krajinu na filiálku Ruska,“ dodala.Obhájenie úradu prezidenta vníma pozitívne aj Martin Hojsík (PS/RE), ktorý jeho víťazstvo označil za dobrú správu pre tamojšiu politickú scénu, ale aj pre Slovensko. „Európa potrebuje jasné hlasy, ktoré podporia jej ďalšie spájanie a zamerajú sa na riešenie nerovnosti a nespravodlivosti. Pretože tie sú živnou pôdou pre extrémistov, ako sú Le Penová a ďalší,“ doplnil. Ivan Štefanec (KDH/EPP) vyhlásil, že v čase, keď Európa potrebuje mier, sú výsledky volieb vo Francúzsku dobrou správou pre spoločné európske riešenia a stabilitu na európskom kontinente.Macron v nedeľu 24. apríla pohodlne zvíťazil v druhom kole volieb hlavy štátu a obhájil svoj post na druhé funkčné obdobie. Získal 58,5 percenta hlasov, za jeho krajne pravicovú vyzývateľku Marine Le Penovú hlasovalo 41,5 percenta voličov. Macron je prvým francúzskym prezidentom po 20 rokoch, ktorý sa hlavou štátu stal aj na druhé funkčné obdobie. Naposledy post prezidenta vo voľbách v roku 2002 obhájil Jacques Chirac