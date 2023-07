Europoslanci vyjadrili obavy z reformy volieb v Poľsku, zmeny môžu diskriminovať voličov zo zahraničia

Zhoršenie európskych hodnôt

Zrušenie aktu

11.7.2023 (SITA.sk) - Európsky parlament vyjadril obavy z nedávnej reformy volieb v Poľsku a dôrazne kritizoval tamojšiu štátnu komisiu na preskúmanie ruského zasahovania. Europarlament o tom informoval prostredníctvom tlačovej správy.Zákonodarcovia v prijatom uznesení, hodnotiacom najnovší vývoj v krajine, poukazujú na ďalšie zhoršenie stavu európskych hodnôt. Poslanci dospeli k záveru, že zmeny poľského volebného zákona prijaté pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami v krajine na jeseň 2023 a pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2024, sú hlboko znepokojujúce. Zmeny môžu diskriminovať tých, ktorí hlasujú zo zahraničia, zdôraznili poslanci.Poslanci taktiež pripomínajú, že komora poľského najvyššieho súdu poverená volebnými spormi „nemôže byť považovaná za nezávislý a nestranný súd“. Uznesenie naliehavo vyzýva poľské orgány, aby zosúladili priebeh volieb s odporúčaniami Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a ďalšími medzinárodnými demokratickými záväzkami a normami. Parlament vyzýva na celoplošnú volebnú pozorovateľskú misiu pre nadchádzajúce parlamentné voľby.V súvislosti so štátnou komisiou na preskúmanie ruského zasahovania do vnútornej bezpečnosti Poľska od roku 2007 do roku 2022 europarlament naliehavo vyzýva poľské orgány, aby zrušili príslušný akt, ktorý sa podľa kritikov zameriava na predstaviteľov opozície, vrátane bývalého predsedu vlády Donalda Tuska Alebo aspoň pozastavili jeho účinok, kým Benátska komisia nevydá naliehavé stanovisko a právne predpisy sa zodpovedajúcim spôsobom zmenia. Ak akt zostane v platnosti, Komisia by mala čo najskôr začať zrýchlený postup v prípade nesplnenia povinnosti a požiadať Súdny dvor EÚ o predbežné opatrenie, tvrdia poslanci.