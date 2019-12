Europoslanci vyzvalli maltského premiéra, aby okamžite odstúpil

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel/Štrasburg 18. decembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzvali v stredu v Štrasburgu maltského premiéra Josepha Muscata na okamžitú rezignáciu.Parlament v uznesení, za ktoré hlasovalo 581 poslancov, 26 bolo proti a 83 sa zdržalo hlasovania, varuje, že pokiaľ bude maltský premiér aj naďalej vo funkcii, existuje riziko, že prebiehajúce vyšetrovanie vraždy novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej bude ohrozené.Text uznesenia poukázal na obvinenia z korupcie a prania špinavých peňazí spájané s Muscatom - a najmä s jeho bývalým šéfom úradu a tiež bývalým ministrom cestovného ruchu. Obvinenia sa týkajú aj ďalším členom Muscatovej vlády, ako aj súkromných spoločností a jednotlivcov, ktorí sú prepojení na premiéra.Europoslanci v tejto súvislosti vyjadrili ľútosť, že nebolo spustené paralelné vyšetrovanie, ktoré by tieto súvislosti ozrejmilo.uvádza sa v uznesení EP, v ktorom sa zdôrazňujú aj obavy týkajúce sa slobody médií, nezávislosti polície a súdnictva, slobody zhromažďovania sa a oddelenia právomocí v štáte.Poslanci privítali nedávne pripomienky podpredsedníčky Európskej komisie Věry Jourovej, v ktorej sa uvádza, že neúspech Malty pri zavádzaní súdnych reforiem by mohol slúžiť ako základ pre začatie právneho konania podľa článku 7 Zmluvy o EÚ.Parlament v uznesení žiada maltské orgány, aby zrušili schému na udeľovanie maltského občianstva a trvalého pobytu pre investorov z tretích krajín, pretože to v skutočnosti znamenáobčianstva EÚ a predstavuje hrozbu pre boj proti praniu špinavých peňazí, boj proti cezhraničnej trestnej činnosti a tiež pre integritu schengenského priestoru.V neposlednom rade sa europoslanci vyslovili za vytvorenie výročnej ceny s názvom Európska cena Daphne Caruanovej Galiziovej za vynikajúcu investigatívnu žurnalistiku.Delegácia poslancov EP navštívila Maltu v rámci osobitnej prieskumnej misie v dňoch 3. a 4. decembra. O návrhu hodnotiacej správy o výsledkoch misie budú poslanci EP diskutovať začiatkom budúceho roka vo Výbore EP pre občianske slobody.(spravodajca TASR Jaromír Novak)