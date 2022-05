Europoslanci žiadajú o ochranu utečeniek pred násilím a sexuálnym vykorisťovaním

Potreby majú byť riešené v záchytných centrách

Prerušenie tehotenstva obetí znásilnenia

5.5.2022 (Webnoviny.sk) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok vyzval Európsku úniu (EÚ) a jej členské štáty, aby dôsledne chránili ženy utekajúce z Ukrajiny pred násilím a obchodovaním s ľuďmi a zaistili im prístup k základným zdravotným službám. EP o tom informuje prostredníctvom svojej oficiálnej webstránky.Europoslanci prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 462 za, 19 proti a 89 sa zdržalo hlasovania, dôrazne odsúdili využívanie sexuálneho a rodovo motivovaného násilia ako vojnovej zbrane. Vyjadrili tiež hlboké znepokojenie nad rastúcim počtom správ o prípadoch obchodovania s ľuďmi, sexuálneho násilia, vykorisťovania, znásilňovania a zneužívania žien a detí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.„Osobitné potreby žien a dievčat by mali byť riešené v záchytných centrách a mechanizmy podávania sťažností by pre nich mali byť okamžite k dispozícii, a to v jazykoch a formátoch prístupných všetkým“, uvádza sa v uznesení. Parlament vyzval na urýchlenú identifikáciu a stíhanie obchodníkov s ľuďmi, ktorí profitujú zo sexuálneho vykorisťovania utečeniek. Poslanci zároveň požiadali členské štáty, aby pre utečencov medzi sebou zaistili bezpečnú a koordinovanú prepravu.„Masové znásilnenia, sexuálne a rodovo motivované násilie, mučenie a genocída sú využívané ako vojnové zbrane. Nepoľavíme, kým sa páchatelia týchto zločinov nepostavia pred spravodlivosť, ale aj keď sa tak stane, hlboké rany, ktoré táto trauma zanechala v jednotlivých životoch, sa možno nikdy nezahoja. Preto je neakceptovateľné, aby boli ženám hľadajúcim útočisko v EÚ odopierané základné služby v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Členské štáty musia zintenzívniť svoje úsilie a zabezpečiť, že tieto ženy dostanú všetku podporu, ktorú potrebujú,“ vyhlásil predseda Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť Robert Biedroń Poslanci vyzvali EÚ a všetky krajiny, ktoré utečencov prichýlili alebo cez ktorých územie prechádzajú, aby im zaistili prístup k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv. Týka sa to najmä prístupu k núdzovej antikoncepcii, k bezpečnému prerušeniu tehotenstva, napríklad pre obete znásilnenia, ale aj k pôrodníckej starostlivosti.Parlament tiež vyzval EÚ, aby využila všetky dostupné nástroje a finančné prostriedky na pomoc ženám na Ukrajine v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv. Poslanci požadujú, aby boli na Ukrajinu a do krajín, ktoré prichýlili utečencov, zasielané v humanitárnych balíkoch a konvojoch aj súpravy zamerané na potreby v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane antikoncepcie.Uznesenie tiež vyzýva na čo najrýchlejšie sprístupnenie trhu práce pre utečenky z Ukrajiny s cieľom uľahčiť ich integráciu v hostiteľských krajinách. Poslanci požadujú aj osobitné programy a jazykové kurzy, ako aj prístup k službám starostlivosti o deti.