Europoslanci žiadajú prísnejšie pravidlá Únie na zníženie odpadu z textilu a potravín

Recykluje sa menej ako jedno percento

Navrhujú vyššie ciele

13.3.2024 (SITA.sk) - Európsky parlament v stredu schválil návrhy na lepšiu prevenciu a zníženie odpadu z potravín a textilu v celej Európskej únii . Ako referuje oficiálny web europarlamentu, každý rok sa v EÚ vyprodukuje 60 miliónov ton potravinového odpadu (131 kg na osobu) a 12,6 milióna ton textilného odpadu.Samotné oblečenie a obuv predstavuje 5,2 milióna ton odpadu, čo zodpovedá 12 kg odpadu na osobu ročne. Odhaduje sa, že menej ako 1 % všetkých textílií na svete sa recykluje na nové produkty.Prijatím týchto návrhov europarlament reaguje na očakávania občanov, aby EÚ uplatňovala zásady obehového hospodárstva a podporovala opatrenia proti plytvaniu potravinami, ako aj bezodkladne zaviedla ambicióznu stratégiu trvalo udržateľného textilu. Výrobcovia budú mať vďaka tejto legislatíve väčšiu zodpovednosť za textilné výrobky, odevy a obuv.Nové pravidlá by sa vzťahovali na výrobky, ako sú odevy a doplnky, prikrývky, posteľná bielizeň, záclony, klobúky, obuv, matrace a koberce, vrátane výrobkov, ktoré obsahujú materiály súvisiace s textilom, ako je koža, kompozitná koža, guma alebo plast.Zákonodarcovia tiež navrhujú vyššie záväzné ciele zníženia odpadu, ktoré sa majú splniť na vnútroštátnej úrovni do 31. decembra 2030, a to aspoň 20 % v spracovaní a výrobe potravín (namiesto 10 % navrhovaných Komisiou) a 40 % na obyvateľa v maloobchode, reštauráciách, stravovacích službách a domácností (namiesto 30 %).Parlament tiež chce, aby Komisia zhodnotila, či by sa mali zaviesť vyššie ciele na rok 2035 (aspoň 30 % a 50 %), a v prípade, že áno, zákonodarcovia žiadajú, aby predložila legislatívny návrh.