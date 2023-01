Europoslanci žiadajú vyšetrovanie Orbánovho eurokomisára pre rozšírenie Únie

Vučić kritizuje sankcie proti Rusku

Orbánov komisár, kamarát autokratov

18.1.2023 (Webnoviny.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu v stredu vyzvali na vyšetrovanie eurokomisára Olivéra Várhelyiho pre obavy, že by mohol prejavovať prílišné zvýhodňovanie srbského proruského prezidenta.Várhelyi, spojenec maďarského premiéra Viktora Orbána , je komisár pre rozšírenie Európskej únie (EÚ) a susedskú politiku a jeho agenda zahŕňa dohľad nad prístupovými rokovaniami krajín do Únie.Europoslanci, ktorí v stredu preložili v tejto veci správu, chcú, aby Európska komisia začala „nezávislé a nestranné vyšetrovanie toho, či správanie a politika podporované“ Várhelyim sú v rozpore s jej kódexom správania a jeho záväzkami vyplývajúcimi zo Zmluvy o EÚ.Srbsko sa formálne usiluje o členstvo v EÚ. Komisia v decembri 2021 prekvapila otvorením rozhovorov o členstve s Belehradom o sérii politických otázok, a to aj napriek nevyriešenému napätiu Srbska s jeho bývalou provinciou Kosovom. Belehrad pritom opakovane ignoruje výzvy na to, aby zosúladilo jeho zahraničnú politiku s politikou bloku, vrátane sankcií.Srbský prezident Aleksandar Vučić napríklad tento mesiac skritizoval požiadavky Únie o sankcie voči Rusku pre jeho vojnu na Ukrajine a označil ich za brutálny zásah do vnútorných záležitostí Srbska. Európske sankcie kritizuje aj Orbán, podľa ktorého škodia maďarskému hospodárstvu.Europoslancov tiež znepokojuje Várhelyiho postoj k separatisticky zmýšľajúcemu bosnianskosrbskému vodcovi Miloradovi Dodikovi „Úlohou Komisie je chrániť územnú celistvosť Bosny a Hercegoviny, podporovať demokraciu v Srbsku a zabezpečiť mier a stabilitu v Čiernej Hore a Kosove. Nie naopak,“ vyhlásil holandský poslanec Thijs Reuten, ktorý sa podieľal na tvorbe zmienenej správy.„Podpora nacionalistických a separatistických postojov Dodika by bola nielen v rozpore s Kódexom správania členov Európskej komisie, ale aj zahrávaním sa s ohňom. Pretrvávajúce správy o Orbánovom komisárovi, ktorý sa priatelí s autokratmi, aby podkopal demokraciu, si vyžadujú okamžité opatrenia,“ dodal.