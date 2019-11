Europoslanci zo SR sú proti trestaniu učiteľov za sexuálnu výchovu

Na archívnej snímke europoslankyňa Monika Beňová. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Brusel 14. novembra (TASR) - Sexuálna výchova má svoje miesto na školách v členských krajinách EÚ. Uviedli to vo štvrtok viacerí slovenskí europoslanci po tom, ako Európsky parlament (EP) na zasadnutí v Bruseli odsúdil návrh poľského zákona trestajúceho učiteľov za sexuálnu výchovu.Poslankyňa a kvestorka europarlamentu Monika Beňová (Smer-SD), ktorá uvedené uznesenie v mene frakcie socialistov a demokratov (S&D) predložila, v tejto súvislosti jasne naznačila, že sexuálna výchova má svoje miesto na školách v ktorejkoľvek členskej krajine EÚ. Pripomenula, že ide o občiansky návrh zákona, ktorý bol do poľského Sejmu predložený na základe petície a ktorý podporila aj katolícka cirkev a vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá má aj po posledných parlamentných voľbách väčšinu v poľskom parlamente."Návrh zákona hovorí, že učitelia, vychovávatelia či lekári, ktorí by vzdelávali mladých ľudí v oblasti sexuálnej výchovy či zdravotnej osvety v tejto oblasti, môžu teoreticky čeliť hrozbe niekoľkoročného väzenia," upozornila Beňová a dodala, že proti navrhovanej legislatíve protestovali ľudia vo viacerých poľských mestách.Podľa jej slov by nový zákon mohol trestať tých, ktorí deťom a mladistvým vysvetľujú, čo je sexuálne zneužívanie, násilie, antikoncepcia či prirodzený sexuálny život. "Išiel by tak proti súčasným poznatkom a modernej sexuálnej výchove, ktorá v 21. storočí má na školách v ktorejkoľvek členskej krajine Európskej únie nepochybne svoje miesto," opísala uvedený legislatívny návrh.Poslanec Michal Šimečka (PS) z frakcie Obnovme Európu priznal, že je rád, že EP veľkou väčšinou prijal uznesenie odsudzujúce pripravovaný návrh zákona, ktorý by v Poľsku de facto kriminalizoval sexuálnu výchovu mladistvých."Tento návrh je v rozpore so základnými princípmi moderného vzdelávania. Považujem za absurdné, aby v Európe 21. storočia boli učitelia vystavení hrozbe väzenia len preto, že vysvetľujú mladým ľuďom výhody používania antikoncepcie a zodpovedného sexuálneho správania," uviedol. Upozornil, že hoci autori tejto legislatívy tvrdia, že jej cieľom je chrániť deti a mladých ľudí pred sexuálnou depriváciou a demoralizáciou, v skutočnosti to spôsobí pravý opak. "Bez náležitých vedomostí o sexuálnom zneužívaní zo strany potenciálnych obetí môže dôjsť k práve k nárastu sexuálneho násilia. Tabuizovanie sexuality totiž zvyčajne vedie k jej zneužívaniu," odkázal poslanec.Poslanec Ivan Štefanec (KDH) z frakcie európskych ľudovcov (EPP) upozornil, že vzdelávanie a jeho obsah je plne v kompetencii členských štátov EÚ a európske inštitúcie by nemali do tejto kompetencie nijako zasahovať. "Tento zákon však nepovažujem za šťastný, pretože kriminalizuje aj také konanie, ktoré nemá s podporou pedofílie nič spoločné, skôr naopak," vysvetlil poslanec.(spravodajca TASR Jaromír Novak)