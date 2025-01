Europoslanec Ódor neočakáva predčasné voľby. Aby sa konali, musel by niekto v koalícii nepodporiť vládny program

18.1.2025 (SITA.sk) - Europoslanec a bývalý premiér Ľudovít Ódor neočakáva predčasné voľby. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. „Opozícia ako taká nemôže vyvolať predčasné voľby. Tam je potrebné, aby sa niekto v koalícii rozhodol nepodporiť vládny program,“ uviedol Ódor.Súčasne však podotkol, že ak sú ohrozené národnoštátne záujmy Slovenska, tak opozícia nemá veľa možností a jednou z nich je vyslovenie nedôvery vláde. Ak ide o zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska, Ódor upozornil, že ľudia, s ktorými sa stretáva na pôde Európskeho parlamentu , nerozumejú, kam Slovensko vlastne patrí.„My sme vstúpili do EÚ a teraz namiesto toho, aby sme spoločne s partnermi riešili situáciu, tak náš premiér má ´tour de dictators´. Chodí po svete, klania sa diktátorom a nerieši domáce problémy. Mňa štve, že tu máme zdravotníctvo, kataster, učiteľov a premiér povie, že to nie sú jeho témy,“ zdôraznil Ódor s tým, že témami premiéra sú cesty po svete.„Keby na nich aspoň niečo vybavil. Ale nevybavil na nich nič,“ dodal Ódor s tým, že dokonca ani stabilita vlády nie je jeho témou. „Mám pocit, že sa mu už veľmi nechce,“ uzavrel europoslanec.