Europoslanec Pollák považuje silnejúci vplyv ĽSNS za zlyhanie demokratických strán

31.1.2020 (Webnoviny.sk) - Je chybou, keď si Slovensko nevie poradiť so zrušením strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). V rozhovore pre agentúru SITA to povedal europoslanec Peter Pollák (OĽaNO/EPP).Reagoval tak na silnejúcu podporu kotlebovcov. Podľa neho je v demokracii sloboda slova dôležitá, no ĽSNS ju zneužíva na propagáciu zločinov. Riaditeľ rómskej vzdelávacej organizácie eduRoma Vladimír Rafael agentúru SITA informoval, že spúšťajú informačnú kampaň, aby ľudia išli voliť, ale nevolili ĽSNS.„V každom prípade je zlé, ak si náš demokratický a súdny systém doteraz nevedel poradiť s politikmi, ktorí sa prezliekli z uniforiem, vymenili fakle za obleky a kravaty, prišli do parlamentu, ale stále sú to tí istí ľudia, ktorí predtým hajlovali,“ vyjadril sa na margo ĽSNS europoslanec Pollák.Podľa neho by mala byť v každej demokratickej krajine chránená sloboda slova, no tá sa nevzťahuje na propagáciu zločinov a nacistickej či fašistickej ideológie.Podľa europoslanca politici ĽSNS demokraciu zneužívajú. „Je choré, že skryto odkazujú na nejaké číslice (1488, pozn. SITA). Oni vedia, čo robia. Využívajú demokraciu tak, aby ich ten demokratický systém neposlal do basy. Tie záhadné číslice, ku ktorým sa nevedia vyjadriť, sú jednoznačne odkazy na Adolfa Hitlera,“ povedal Pollák.Podľa neho propagujú fašistickú a nacistickú ideológiu. Europoslanec si podporu ĽSNS vysvetľuje aj zlyhaním demokratických strán. „Keby nebolo korupcie a keby politici riešili naozaj vážne problémy v našej krajine, ktoré sa dotýkajú ľudí, tak veľký priestor by títo fašisti nemali,“ tvrdí.Riaditeľ rómskej vzdelávacej organizácie eduRoma Vladimír Rafael tvrdí, že jeho mimovládna organizácia zvolila k ĽSNS špecifický prístup. Priznáva, že mimovládne organizácie by sa nemali zapájať do predvolebného boja, no kotlebovci podľa neho prekročili „tenkú červenú líniu“.„Preto naša organizácia veľmi jasne vystupuje proti ĽSNS bez ohľadu na to, či sa strana v súčasnosti nachádza v politickom súboji. Spúšťame informačnú kampaň, aby ľudia išli voliť, ale nevolili ĽSNS. Toto musíme urobiť preto, lebo už naozaj ide o ohrozenia demokratických princípov,“ vysvetlil s tým, že aj pri páde mečiarizmu sa musela spojiť celá občianska spoločnosť, pretože aj Vladimír Mečiar svojím správaním prekračoval limity demokracie.Podľa posledného prieskumu agentúry Focus majú kotlebovci 12,8 percenta a sú na druhej priečke za stranou Smer - sociálna demokracia. ĽSNS neraz vyjadrila nenávisť voči Rómom.Člen tejto strany Milan Mazurek ako poslanec Národnej rady SR vo vysielaní Rádia Frontinus v októbri 2016 napríklad povedal, že „150 miliónov eur sa použije iba na domy z týchto cigánskych osád, ľudí, ktorí pre náš národ, pre náš štátny rozpočet, pre našu kultúru neurobili nič, práve naopak, rozhodli sa žiť týmto asociálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny systém“.