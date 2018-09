Europoslanec: Pre SR nebude dobré, ak sa zruší prechod na letný čas

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 3. septembra (TASR) - Nie je správne, ak jedno percento vyše polmiliardovej populácie Európskej únie rozhodne o zmene doterajšieho striedania letného a zimného času. Uviedol to slovenský poslanec Európskeho parlamentu (EP) Józef Nagy (Most-Híd) s odkazom na výsledky letnej online petície pod réžiou Európskej komisie (EK).uviedol europoslanec v súvislosti s oznámením predsedu EK Jeana-Clauda Junckera, že na základe 84-percentnej pozitívnej odozvy internetového prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo 4,7 milióna Európanov, exekutíva EÚ pripraví legislatívny návrh na zrušenie posúvania času na území celej Únie. Komisia musí tento návrh následne zaslať na odobrenie do Európskeho parlamentu a tiež Rade EÚ (ministri členských štátov).Postoj členských krajín Únie rušiť striedanie letného a zimného času nie je zatiaľ jednotný. Európsky parlament sa vo februári hlasom 384 europoslancov vyjadril za zrušenie striedania zimného a letného času, proti bolo 153 zákonodarcov a 12 sa zdržalo.Nagy tvrdí, že existujú logické argumenty, prečo bude hlasovať proti prípadnému návrhu eurokomisie.upozornil na situáciu, ktorá môže nastať na Slovensku.Poslanec pripustil, že pri posúvaní času dochádza k nepríjemnostiam, ale prechod iba na zimný čas, čo by bol prípad SR, by bol podľa neho horší. Argumentuje aj tým, že kratšie denné svetlo zvyšuje depresie, a pýta sa, čo to prinesie pre zdravie piatich miliónov ľudí na Slovensku, keď pol roka bude o hodinu menej bez denného svetla po pracovnom čase či škole. Tvrdí, že minimálny počet občanov to nahradí nejakou aktivitou o piatej nadránom.Nagy upozornil, že Slovensko by mohlo oproti Západu posunúť svoje časové pásmo o jednu hodinu dopredu (ukrajinský čas), lebo je to v právomoci členskej krajiny. Upozornil však, že by to bolo dosť nepraktické v zime, keď by svitalo až o pol deviatej ráno, nehovoriac o stredoeurópskej ekonomickej a kultúrnej orientácii a väzbách Slovenska.skonštatoval europoslanec.Nagy v tejto súvislosti spresnil, že ak obyvatelia západoeurópskych krajín, ktorým vďaka posúvaniu času aj v lete, no najmä v zime, neskoro vychádza slnko, ako sú Španielsko, Švédsko a možno aj Francúzsko a krajiny Beneluxu, chcú naozaj niečo urobiť, tak nech presunú svoju krajinu do im prirodzeného časového pásma, v ktorom je napríklad Portugalsko alebo Spojené kráľovstvo.dodal.