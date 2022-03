Europoslankyňa Beňová je proti spolupráci Smeru-SD s hnutím Republika, hrozí odchodom zo strany

2.3.2022 - Poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Monika Beňová (Smer-SD/S/D) je zásadne proti akýmkoľvek náznakom spolupráce strany Smer – sociálna demokracia s hnutím Republika . Vyhlásila to vo svojom profile na sociálnej sieti.Spojenie oboch strán je pre Beňovú neakceptovateľné.„Verím, že aj pre Smer-SD a jeho členov. Ak nie, ja zo strany odídem. Náznaky akejkoľvek spolupráce sú pre mňa osobne neakceptovateľné,“ vyhlásila. Europoslankyňa doplnila, že je jednoznačne na strane Ukrajiny a súčasné dianie nepovažuje za konflikt Ruskej federácie a USA.„Je to útok na Ukrajinu zo strany Putina a jeho blízkych spolupracovníkov. Som si istá, že väčšina Rusov to tak rovnako vníma,“ povedala.