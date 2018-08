Europoslankyňa Monika Beňová oslavuje 50. narodeniny

Na archívnej snímke Monika Beňová. Foto: TASR Andrej Galica Foto: TASR Andrej Galica

Bratislava 15. augusta (TASR) - Slovenská europoslankyňa Monika Beňová sa dožíva v stredu 15. augusta 50 rokov.Monika Beňová sa narodila 15. augusta 1968 v Bratislave. Absolvovala štúdium medzinárodných vzťahov a diplomacie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.Pôsobila ako podnikateľka. V roku 1999 bola spoluzakladateľkou strany Smer-SD, v ktorej zastávala aj funkciu generálnej manažérky. Na mimoriadnom sneme v Stupave 5. mája 2001 ju zvolili za podpredsedníčku strany, funkciu vykonávala do 30. septembra 2006.V rokoch 2002-2004 bola poslankyňou Národnej rady (NR) SR, predsedníčkou Výboru pre európsku integráciu, podpredsedníčkou Stálej delegácie NR SR do Spoločného parlamentného výboru EÚ a SR a členkou Výboru pre životné prostredie a ochranu prírody. Zastávala aj funkciu členky správnej rady Sanatória alkoholicko-toxikomanických závislostí. Pôsobila aj ako správkyňa Nadácie Solidarita.Dňa 13. júna 2004 sa uskutočnili na Slovensku historicky prvé voľby poslancov do Európskeho parlamentu (EP). Slovenskú republiku odvtedy zastupuje v EP Monika Beňová, ktorú najskôr zaradili do Výboru pre zahraničné veci. Na druhé volebné obdobie bola zvolená 6. júna 2009 a stala sa členkou Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, zároveň jednou z podpredsedníčok socialistickej frakcie. Pribudli jej aj aktivity súvisiace s rozvojom integrovaného záchranného systému a funkčnosti tiesňovej linky 112, stala sa jej európskou ambasádorkou.Aktívna bola aj v komunálnej politike. V roku 2005 bola zvolená za poslankyňu Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (kandidovala za Smer-SD, Hnutie za demokraciu a Slobodné fórum), poslanci ju zvolili za podpredsedníčku kraja. V roku 2006 sa neúspešne uchádzala o post bratislavskej primátorky.V ostatných voľbách do EP, ktoré sa konali 24. mája 2014, bola opätovne zvolená za europoslankyňu. Je členkou Delegácie pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT (Afrika, Karibik a Tichomorie)- EÚ. Okrem toho je náhradníčkou vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, v Delegácii pre vzťahy s Izraelom a v Delegácii pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení.Podľa internetového portálu mepranking.eu Monika Beňová spomedzi slovenských poslancov v europarlamente vykazovala najväčšiu aktivitu. Európskej komisii v Bruseli adresovala 888 otázok a jej vystúpenia v pléne europarlamentu sa zastavili na čísle 1689. Obsadila tak medzi 766 poslancami EP celkovo 8. miesto. Takisto je podľa prieskumu agentúry FOCUS najznámejšou spomedzi europoslancov zastupujúcich Slovensko. Podľa prieskumu z 31. marca až 8. apríla 2015 si na ňu spomenulo 52 percent respondentov.V roku 2016 sa konalo odhalenie busty Dubčekovi v priestoroch EP. Europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová označila Dubčeka za najväčší symbol Pražskej jari a významnú politickú osobnosť. Pripomenula, že je laureátom Sacharovovej ceny za slobodu myslenia z roku 1989, ktorú udeľuje EP.uviedla Beňová.Vraždu slovenského novinára Jána Kuciaka vo februári 2018 odsúdil aj predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani i slovenskí europoslanci, medzi ktorými nechýbala ani slovenská europoslankyňa Monika Beňová.