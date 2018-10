Europoslankyňa za labouristov: Každý má právo na druhú voľbu o brexite

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 2. októbra (TASR) – Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska by malo zotrvať v Európskej únii. Britská europoslankyňa za Labouristickú stranu Mary Honeyballová to uviedla pre TASR počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.Domnieva sa, že britská vláda počas posledných dvoch rokov zlyhala pri hľadaní dohody. V súčasnosti podľa nej nikto ani netuší, ako bude dohoda vyzerať.konštatovala europoslankyňa.Britské referendum o členstve v EÚ z júna 2016 podľa Honeyballovej použil bývalý premiér David Cameron ako nástroj na to, aby upokojil hlasy jeho kolegov, ktorí boli zástancami tzv. brexitu.dodala britská europoslankyňa.Honeyballová upozornila, že momentálne sú Briti v patovej situácii, za ktorú nikto nehlasoval.spresnila. Zároveň dodala, že skutočná hrozba nedosiahnutia dohody o brexite by mohla mať pre krajinu katastrofické dôsledky.Europoslanci v utorok v Štrasburgu predostreli svoje priority pred ďalším zasadnutím Európskej rady. Hlavy štátov a vlád EÚ by mali 18. októbra diskutovať o brexite, migrácii, vnútornej bezpečnosti a vonkajších vzťahoch. V novembri by sa mal konať mimoriadny summit o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyslovil na nedávnom neformálnom summite v Salzburgu nádej, že sa dovtedy podarí dospieť k dohode s Britániou. Rakúsko je momentálne predsedajúcou krajinou Rady EÚ.(osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová)