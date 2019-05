Európska centrálna banka nie je spokojná s vývojom inflácie v eurozóne

Budova Európskej centrálnej banky v nemeckom Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 19. mája (TASR) - Inflácia v eurozóne nie je na úrovni, na ktorej by ju chcela mať Európska centrálna banka (ECB). Člen Rady guvernérov a prezident holandskej centrálnej banky Klaas Knot to v nedeľu uviedol v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera.Ceny v eurozóne v apríli medziročne vzrástli o 1,7 %, v marci išlo o 1,4 %. Toto zvýšenie ponúklo ECB, ktorá chce dosiahnuť infláciu na úrovni tesne pod 2 %, len miernu úľavu. Podľa Knota súčasná situácia nezodpovedá tomuto cieľu.cituje z rozhovoru agentúra Reuters.Bankár uviedol, že proces, ktorý vedie k rastu cien, sa spomalil a stal sa neistým v dôsledku globalizačných a ekonomických šokov, no stále sa neskončil.povedal Knot. Ak sa bude ekonomika naďalej zotavovať, politika ECB je správna.Podľa Knota by mohli pomôcť aj väčšie štátne investície v celej Európe. Upozornil však, že sa tak nesmie diať v spojení so zvyšovaním štátneho deficitu alebo zadlžovania.Na tému Talianska, ktoré má v eurozóne druhý najväčší pomer zadlženosti k HDP a zároveň aj vysokú úroveň súkromného majetku, uviedol, že krajina má problém s redistribúciou. Štandardným učebnicovým riešením by bola daň z bohatstva. Odmietol však poskytnúť akúkoľvek radu s tým, že to nie je jeho úloha.Rím by mal oveľa disciplinovanejšie pristupovať k štátnemu dlhu, ktorý výrazne prevyšuje európske limity a stále stúpa.dodal Knot.