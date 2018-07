Európska Fuggerovská cesta by mohla byť realitou od roku 2019

Ilustračná snímka Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Banská Bystrica 23. júla (TASR) – Nadviazanie partnerskej spolupráce medzi Banskou Bystricou a druhým najstarším mestom v Nemecku Augsburgom v apríli tohto roka vyústilo do realizácie spoločného medzinárodného projektu. Banícku históriu viacerých miest bude mapovať európska Fuggerovská cesta, ktorá by mohla byť spustená začiatkom roka 2019. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.Ako pripomenula, nádejný projekt európskej Fuggerovskej cesty začal napredovať po stretnutí primátorov Banskej Bystrice a Augsburgu. Pridať by sa mali ďalší partneri, rakúske mestá Schwaz a Hall či taliansky Sterzing.zdôraznil primátor Ján Nosko.Banská Bystrica bude môcť spájať históriu so súčasnosťou práve vďaka aktivitám, ktoré počas trvania projektu zorganizuje, napríklad formou mestského podujatia Potulky mestom na tému: Po stopách Fuggera, alebo výstavami v priestoroch historickej radnice.dodal Nosko.Vedenie mesta pod Urpínom chce naštartovanou spoluprácou zároveň vyvíjať aktivity k záchrane historickej časti mesta spojenej s Thurzovsko-Fuggerovskou spoločnosťou Medeným hámrom.