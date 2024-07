Európska integrácia je bez západného Balkánu neúplná, tvrdí rakúsky minister Schallenberg (video)

Neúplná európska integrácia

Nedodržaný sľub spred 20 rokov

7.7.2024 (SITA.sk) - Západný Balkán nesmie byť ostrov obklopený Európskou úniou (EÚ) , myslí si rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg . Rozširovanie Únie by podľa neho nemalo byť len na východ, ale aj na juhovýchod."Musíme pracovať oboma smermi. Som veľmi rád, že sa nám teraz podarilo otvoriť prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom. Ale chcem vidieť to isté" s Balkánom, povedal diplomat v podcaste Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk a dodal, že pre euroblok je to najväčší geostrategický test."Keď sa pozriete na mapu Európy, západný Balkán vlastne nie je susedstvo. V skutočnosti je to nádvorie, ktoré, je obklopené členskými štátmi. Takže všetky problémy a výzvy tohto regiónu sú našimi problémami a výzvami," skonštatoval niekdajší rakúsky kancelár."Európska integrácia je bez tohto regiónu neúplná. Také je to jednoduché," zdôraznil. Schallenberg uznal, že krajiny západného Balkánu snažiace sa o členstvo v EÚ musia urobiť reformy a rozširovanie eurobloku zostane procesom založeným na zásluhách. Dúfa však, že tieto štáty využijú Ukrajinu ako "nosnú raketu" a zostanú na ceste k členstvu do Únie. Balkánske štáty by sa tiež podľa neho nemali stať rukojemníkmi svojej histórie a podobne ako Slovensko či Rakúsko by sa mali posunúť vpred mysliac na budúcnosť. Európska únia, podľa šéfa rakúskej diplomacie v súvislosti so západným Balkánom stratila veľa dôveryhodnosti."Pred 20 rokmi sme im sľúbili: jedného dňa sa stanete členmi Európskej únie. A kde sme o 20 rokov neskôr? Stala sa jedna z týchto krajín členom? Nie. Takže toto je najdlhší proces, aký sme kedy mali," skonštatoval. Niet sa podľa jeho slov čomu čudovať, že prieskumy v týchto krajinách v súčasnosti ukazujú relatívnu väčšinu proti EÚ a že tam euroblok čelí konkurencii v podobe Číny či Ruska."A to by malo byť pre Európu alarmujúce, pretože je to naša súčasť," zhodnotil. Rozširovanie EÚ, ktoré je podľa Alexandra Schallenberga najdôležitejší geostrategický nástroj na posilnenie bloku, by sa podľa neho malo premyslieť. Únia by mohla byť kreatívnejšia, napríklad v otázke postupnej integrácie v rôznych oblastiach."Nič nám nebráni, s trochou fantázie, dať im pocit, že sú členmi. A má to výhodu, pretože to pocítia nielen oni a verejnosť, ale aj tretím krajinám ukážeme, počúvajte, títo ľudia sú Európania. Sú súčasťou našej rodiny, tak či onak. Nie vaši, naši," dodal.