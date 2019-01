Európska komisia a Svetová banka spolupracujú s Prešovským krajom

Na archívnej snímke predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 25. januára (TASR) - Európska komisia spolu so Svetovou bankou chce pokračovať v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov (Catching–up Regions). Skonštatovali to zástupcovia jednotlivých inštitúcií po roku od spustenia tejto formy pomoci a prípravách na implementáciu akčného plánu, ktorý je zameraný na zvýšenie výkonnosti, zamestnanosti a ekonomického rozvoja kraja. Vo štvrtok (24. 1.) a v piatok rokovali v Úrade PSK. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.Iniciatíva Catching–up Regions sa mala podľa jej slov pôvodne končiť v júni 2019. Európska komisia však prejavila záujem pokračovať v procese zdynamizovania regiónu a poskytnúť finančné prostriedky pre technickú asistenciu Svetovej banky aj po tomto termíne.uviedol po rokovaní riadiaceho výboru v Úrade PSK zástupca Európskej komisie Andreas von Busch.Európska komisia spolu s expertmi Svetovej banky a odborníkmi PSK zároveň vyhodnotila štyri oblasti, ktorým sa prioritne venuje. V kraji sa hľadajú modelové riešenia pre zlepšenie energetickej efektívnosti budov, využívanie geografického informačného systému a otvorených dát, zvýšenie potenciálu kraja v oblasti cestovného ruchu, ale aj na efektívnejšie prepojenie vzdelávania a trhu práce.dodal von Busch.Ako uviedol, jedným z významných výsledkov iniciatívy je pomoc pri nasmerovaní možných zdrojov financovania už konkrétnych projektov z operačných programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.povedal predseda PSK Milan Majerský, ktorý ocenil aj fakt, že zapojenie sa do iniciatívy z národnej úrovne priamo podporuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.uviedol Majerský.Prešovský kraj je adresátom nového typu pomoci Európskej komisie ako pilotný región na Slovensku. Práce na takzvanom akčnom pláne sa začali v januári minulého roku. Po jeho prijatí v máji 2018 začal medzinárodný tím zložený z expertov Svetovej banky a odborníkov z regiónu implementovať dohodnuté aktivity vo vybraných oblastiach.Medzi najvýraznejšie výsledky patrí analýza a zber dát o viac ako 400 verejných budovách v kraji, spustenie príprav na tvorbe regionálneho geoportálu, prieskum potrieb zamestnávateľov i pripravenosti stredných odborných škôl na duálne vzdelávanie. Konkrétna pomoc smeruje v rámci iniciatívy aj do okresu Snina, kde sa PSK angažuje pri výstavbe vodovodnej a kanalizačnej siete pre obce regiónu.Európska komisia po vzore PSK iniciatívu Catching-up Regions chce aktuálne rozšíriť aj na Banskobystrický samosprávny kraj.man lem