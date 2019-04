Európska komisia: BMW, Daimler a VW sa nezákonne dohodli o emisiách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Brusel 5. apríla (TASR) - Nemecké automobilky už niekoľko rokov bojujú s veľkými problémami z dôvodu emisného škandálu. Európska komisia (EK) teraz navyše uviedla, že jej podozrenie z nezákonnej dohody nemeckých koncernov sa predbežne potvrdilo, čo ich môže vyjsť veľmi draho.Koncerny BMW, Daimler a Volkswagen (VW) mali dohody týkajúce sa technológií na znižovanie emisií, uviedla v piatok EK v Bruseli na základe predbežných výsledkov vyšetrovania. Automobilky sa teraz môžu k obvineniam vyjadriť, pričom im hrozia miliardové pokuty.EK spustila v roku 2017 predbežné vyšetrovanie automobiliek pre podozrenie z kartelu a oznámila to aj uvedeným koncernom, formálne sa vyšetrovanie začalo v roku 2018. Podľa EK mali BMW, Daimler a Volkswagen nedovolené dohody týkajúce sa zavedenia SCR katalyzátorov pre dieselové motory a filtrov pevných častíc pre benzínové motory. Automobilky tým poškodili inovačnú konkurenciu v Európe v prípade týchto dvoch systémov na znižovanie emisií a zabránili spotrebiteľom, aby si kupovali ekologickejšie vozidlá, aj keď firmy disponovali príslušnými technológiami, uviedla EK.Ak sa podozrenie potvrdí, znamenalo by to porušenie legislatívy Európskej únie (EÚ), aj keď nešlo o cenové dohody. Daimler aj napriek podozreniam nepočíta s tým, že bude musieť platiť pokutu.uviedol v piatok koncern.Daimler rovnako ako Volkswagen sa po oznámení podozrení snažili získať pozíciu korunného svedka, ktorý môže v prípade kartelového konania dúfať v zníženie alebo dokonca odpustenie pokuty. V krajnom prípade môžu koncerny dostať pokutu vo výške 10 % globálneho ročného obratu.