Európska komisia: Brexit bez dohody je veľmi jasnou možnosťou

Brusel 3. septembra (TASR) - Brexit bez dohody je "veľmi jasnou možnosťou" a občania a spoločnosti z ostatných krajín Európskej únie musia byť 31. októbra pripravení na neriadený odchod Spojeného kráľovstva z Únie. Uviedla to v utorok hovorkyňa Európskej komisie (EK) Mina Andreevová.uviedla hlavná hovorkyňa Európskej komisie. Na otázku, či platí, že najpravdepodobnejším scenárom je takzvaný tvrdý brexit, čiže ukončenie členstva v EÚ bez dohody, Andreevová upozornila, že je to "veľmi jasná možnosť" a aj preto exekutíva EÚ vydáva "poslednú výzvu" pre občanov a podniky, aby boli pripravení na brexit bez dohody.zdôraznila.Poslanci britského parlamentu však dohodu o brexite uzavretú v novembri 2018 už trikrát odmietli. Britský premiér Boris Johnson okrem toho trvá na tom, že z dohody, ktorú podpísala jeho predchodkyňa vo funkcii Theresa Mayová, musí byť vylúčená takzvaná írska poistka. To by podľa jeho slov umožnilo rýchlu ratifikáciu brexitovej dohody a zabránilo neželanému scenáru "tvrdého brexitu".Zámerom írskej poistky je aj po odchode Británie z Únie udržať súčasný režim "neviditeľnej hranice" medzi Írskom, členom EÚ, a britskou provinciou Severné Írsko. EÚ považuje írsku poistku za "neodstrániteľnú" časť dohody o brexite.Týždenník Politico v tejto súvislosti upozornil, že Európska komisia v stredu prijme v poradí už šieste oznámenie týkajúce sa krízových príprav na tvrdý brexit. Komisia by mala zverejniť "kontrolný zoznam", ktorý pomôže spoločnostiam urobiť konečné prípravy na brexit bez dohody. Okrem toho sa chystá navrhnúť použitie dvoch nástrojov rozpočtu EÚ - Európskeho fondu solidarity a Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii - na zmiernenie vplyvu tvrdého brexitu v podobe konkrétnej pomoci tým spoločnostiam, ktoré tvrdý brexit najviac negatívne ovplyvní, a ich zamestnancom.