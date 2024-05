Európska komisia chráni peniaze Únie pred ich ohrozením aj na Slovensku, má viaceré možnosti

Viaceré možnosti na zjednanie nápravy

2.5.2024 (SITA.sk) - Pravidlá pre čerpanie prostriedkov Európskej únie sú jasne nastavené legislatívou. Európskej komisii z nej vyplýva úloha ochrancu týchto peňazí a túto úlohu si aj v plnej miere plní. Pre agentúru SITA to uviedla vedúca tlačového oddelenia a hovorkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ingrid Ludviková Reagovala tak na otázku o možnom ohrození či znížení ochrany finančných prostriedkov EÚ v SR po schválení viacerých sporných zákonov a rozhodnutí súčasnej slovenskej vlády. Napríklad v prípade Trestného zákona či zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry Pokiaľ Európska komisia odhalí nejaké nedostatky, má viaceré možnosti na zjednanie nápravy v rámci platnej legislatívy a dohôd.„Zároveň treba dodať, že Európska komisia aj v prípade komplikácií či problémov s členskými štátmi komunikuje a pomáha im nachádzať efektívne riešenia,“ priblížila Ingrid Ludviková možnosti prípadného zastavenia, či obmedzenia zdrojov EÚ z tradičných eurofondov alebo z Plánu obnovy a odolnosti.„V prípade plánu obnovy, na rozdiel od eurofondov, je pridelenie prostriedkov podmienené splnením konkrétnych cieľov a míľnikov, ktoré si štáty samé stanovili za účelom naštartovania obnovy a zlepšenia hospodárskej odolnosti v období po pandémii,“ vysvetlila rozdiel v postupe. Ako pokračovala, Európska komisia pred vyplatením prostriedkov v rámci plánu obnovy pozorne posudzuje napĺňanie cieľov a míľnikov.V súvislosti s 20. výročím nášho vstupu do EÚ sa Ingrid Ludviková vyjadrila aj k samotnému využívaniu eurofondov v SR z hľadiska rozvoja krajiny či znižovania regionálnych rozdielov.„Slovensku sa vďaka prostriedkom EÚ podarilo úspešne realizovať stovky projektov, ktoré sú hmatateľné aj v každodennom živote Slovákov a Sloveniek. Rovnako vo veľkej miere pomáhajú zaostalejším regiónom dobiehať rozvinutejšie regióny a priblížiť sa k celoeurópskemu priemeru,“ uviedla.SITA sa zaujímala aj o možné dôvody toho, prečo má SR dlhodobý problém s plynulým čerpaním eurofondov počas celého trvania programových období. Rozbieha sa pomaly, až po niekoľkých rokoch od ich začiatku, ako aj v súčasnom novom eurofondovom období na roky 2021 - 2027. A potom sa finišuje v závere obdobia v snahe dočerpať čo najviac zdrojov, aby neprepadli.Čerpanie prostriedkov z európskych fondov podľa Európskej komisie funguje na princípe zdieľaného riadenia.„V rámci tohto nastavenia je zodpovednosťou členského štátu nastaviť si čerpanie tak, aby bolo čo najefektívnejšie, plynulé, dobre riadené a zároveň dodržiavalo pravidlá nastavené v EÚ. V procese tohto nastavovania Európska komisia samozrejme členským štátom pomáha a je k dispozícii poskytnúť potrebnú asistenciu,“ vysvetlila Ingrid Ludviková. Zároveň je podľa nej zodpovedná za dohliadanie na spôsob využívania týchto prostriedkov, ktoré sú koniec koncov peniazmi daňových poplatníkov z celej EÚ, najmä z krajín, ktoré sú čistými prispievateľmi do rozpočtu EÚ.