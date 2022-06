Európska komisia kvituje ciele členských štátov týkajúce sa sociálnejšej Európy do roku 2030

Ministri práce a sociálnych vecí Európskej únie na štvrtkovom stretnutí predstavili svoje národné ciele na splnenie akčného plánu Európsky pilier sociálnych práv do roku 2030. Ako informuje oficiálny web Európskej komisie , tá víta pevné odhodlanie členských štátov zabezpečiť, aby bola Európa spravodlivá, inkluzívna a plná príležitostí.

Členské štáty svojimi vnútroštátnymi záväzkami podporujú spoločné úsilie o dosiahnutie troch hlavných cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, zručností a znižovania chudoby.

16.6.2022 (Webnoviny.sk) -„Na sociálnom samite v Porte sa všetci lídri a partneri EÚ zhodli, že je čas dosiahnuť silnú sociálnu Európu. Komisia stanovila tri ambiciózne, ale realistické ciele na udržanie vysokej úrovne zamestnanosti, na začlenenie celoživotného vzdelávania do nášho sociálneho trhového hospodárstva a na zníženie chudoby vrátane chudoby detí. Sľuby, ktoré dnes prijali členské štáty, sú dôkazom ich odhodlania splniť tieto ciele,“ poznamenal eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit Spomenutý akčný plán zahŕňa tri sociálne ciele na úrovni EÚ, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030 - najmenej 78 % ľudí vo veku 20 až 64 rokov by malo byť zamestnaných, každý rok by sa malo zúčastniť na vzdelávaní alebo školeniach aspoň 60 % všetkých dospelých a počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal v porovnaní s rokom 2019 znížiť najmenej o 15 miliónov, vrátane minimálne piatich miliónov detí.