Európska komisia navýši financovanie iniciatívy COVAX, podporí aj vakcinačnú kampaň v Afrike

Spravodlivý prístup

Únia čelí kritike

19.2.2021 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) plánuje zdvojnásobiť svoj finančný príspevok do iniciatívy COVAX pre globálny prístup k očkovacím látkam na miliardu eur. Podľa hovorcu EK Erica Mamera to počas piatkového stretnutia lídrov skupiny G7 navrhne predsedníčka EK Ursula Von der Leyenová Okrem toho by tiež mala oznámiť dodatočnú podporu 100 miliónov eur pre vakcinačné kampane v Afrike, na čom spolupracuje s africkým Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb. Európska únia (EÚ) je jedným z vedúcich donorov programu COVAX, ktorý koordinuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) . Cieľom iniciatívy je zabezpečiť spravodlivý prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 pre krajiny s nízkym a stredným príjmom.COVAX dúfa, že do konca júna distribuuje zhruba 336 miliónov dávok očkovacích látok a okolo dvoch miliárd do konca roka. Začiatok vakcinácie zároveň s bohatými krajinami však nestihol.Okrem podpory iniciatívy COVAX plánuje EÚ dať časť svojich dávok susedným krajinám v Európe a v Afrike. Von der Leyenová pravidelne trvá na tom, že je potrebná globálna solidarita, nielen pre pomoc chudobným krajinám ale pre ochranu všetkých.Únia čelí kritike za svoje vakcinačné úsilie. Hoci zabezpečila viac ako dve miliardy dávok, ktoré by vystačili pre jej 450-miliónové obyvateľstvo, očkovacie programy spomalili oneskorenia vo výrobe a dodávkach vakcín.