Európska komisia ocenila, že ELA začala fungovať 2 roky po jej návrhu

Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 16. októbra (TASR) - Slávnostnou inauguráciou a prvým zasadnutím správnej rady začal vo štvrtok fungovať Európsky orgán práce (ELA). Vo svojom oznámení pre médiá to uviedla Európska komisia (EK) s dôrazom na to, že ELA začala fungovať dva roky po tom, ako šéf EK Jean-Claude Juncker predstavil myšlienku zriadiť takýto orgán.Juncker o potrebe zriadiť ELA hovoril počas svojej správy o stave Únie v roku 2017 na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu.uviedol Juncker. Upozornil, že pracovníkom a zamestnávateľom bude nová agentúra poskytovať lepšie informácie o ich právach a povinnostiach a vnútroštátne orgány bude podporovať pri ich cezhraničných činnostiach.vysvetlil šéf exekutívy EÚ, podľa ktorého zriadenie ELA predstavuje obrovský krok smerom k lepšie integrovanému európskemu trhu práce založenému na dôvere, spoľahlivých pravidlách a účinnej spolupráci.Komisia pripomenula, že spolu s Junckerom sa vo štvrtok večer v budove EK na slávnostnom otvorení agentúry ELA zúčastní aj slovenský premiér Peter Pellegrini. Účasť na ceremoniáli, počas ktorého bude odhalené aj logo agentúry, prisľúbili tiež podpredsedovia EK Valdis Dombrovskis a Maroš Šefčovič a eurokomisárka pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Marianne Thyssenová.Slovenský eurokomisár v tejto súvislosti zdôraznil, že v čase rastúcich cezhraničných prepojení EÚ potrebuje agentúru, ktorá ľuďom uľahčí pracovnú mobilitu a členským štátom pomôže zakročiť pri porušovaní pravidiel.spresnil Šefčovič.Podpredseda EK Dombrovskis zasa upozornil na skutočnosť, že ELA prepojí vnútroštátne orgány a svojou riadiacou štruktúrou i každodennou činnosťou bude uľahčovať spoluprácu medzi zástupcami členských štátov a sociálnymi partnermi.Správna rada agentúry ELA mala na programe svoje prvé zasadnutie vo štvrtok popoludní v Bruseli, ďalšie zasadnutia už prebehnú v Bratislave. Členmi správnej rady sú zástupcovia členských štátov EÚ a eurokomisie, predstavitelia sociálnych partnerov na úrovni EÚ, Európskeho parlamentu, ako aj pozorovatelia z Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska a iných agentúr EÚ pôsobiacich v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí.Komisia upozornila, že približne 17,5 milióna občanov EÚ v súčasnosti žije alebo pracuje v inom členskom štáte, čo je dvojnásobne viac než pred desiatimi rokmi. Zároveň milióny podnikov vyvíjajú cezhraničnú činnosť.S cieľom uľahčiť presadzovanie pravidiel na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré patria do širších právnych predpisov regulujúcich pracovnú mobilitu, EK navrhla zriadenie nového orgánu, ktorého úlohou je posilniť štruktúrovanú spoluprácu a výmenu medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.Európsky orgán práce má za cieľ uľahčovať občanom a podnikom prístup k informáciám o ich právach a povinnostiach, ako aj k súvisiacim službám; uľahčovať spoluprácu medzi členskými štátmi pri presadzovaní právnych predpisov Únie v oblasti jeho pôsobnosti vrátane koordinovaných a spoločných inšpekcií a riešenia problému nedeklarovanej práce a pôsobiť ako mediátor a pomáhať hľadať riešenia v prípadoch cezhraničných sporov.Činnosť ELA bude zameraná na oblasť mobility pracovnej sily: voľného pohybu pracovníkov a vysielania pracovníkov, koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia a konkrétnych právnych predpisov v sektore cestnej dopravy. Nevytvorí žiadne nové kompetencie na úrovni EÚ a členské štáty zostanú plne zodpovedné za presadzovanie pravidiel v oblasti práce a sociálneho zabezpečenia.