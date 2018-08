Európska komisia odmieta hrozby z Talianska o migrantoch z Diciotti

Migranti sa modlia na palube námorného plavidla Diciotti talianskej pobrežnej stráže, ktoré kotví v talianskom prístave v Catanii na juhu Sicílie 22. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 24. augusta (TASR) - Podpredseda talianskej vlády Luigi Di Maio dal Európskej komisii (EK) termín do piatka na to, aby našla riešenie týkajúce sa prerozdelenia migrantov z paluby talianskej lode Diciotti, ktorá od nedele kotví v sicílskom prístave Catania. Ináč hrozí pozastavením finančných príspevkov do EÚ. Uviedla to tlačová agentúra Belga. Komisia do Ríma odkázala, že EÚ nie je spoločenstvom založeným na hrozbách.Hovorkyňa EK v stredu priznala, že exekutíva pracuje na vyriešení problému, ako naložiť so 177 migrantmi na palube lode Diciotti. Podľa jej slov sa však členské štáty Únie nehlásia o prevzatie migrantov, ktorých Taliani ešte 16. augusta zachránili z vôd Stredozemného mora.Belga v tejto súvislosti pripomenula, že ani Belgicko nechce prebrať časť migrantov z lode Diciotti. Belgický štátny tajomník pre azyl Theo Francken vo štvrtok večer túto možnosť vylúčil.uviedol Francken pre flámsku televíznu stanicu VRT.Belgicko koncom júna prevzalo vyše desať nelegálnych prisťahovalcov zachránených na lodi Lifeline, prevádzkovanej mimovládnymi organizáciami.zdôraznil Francken.Belga upozornila, že rovnakoslovník používa aj taliansky minister vnútra Matteo Salvini, ktorý vo štvrtok upozornil, že nikto nepristane na území Talianska bez jeho súhlasu, a opäť zopakoval, žeDi Maio, ktorý je zároveň aj šéfom vládnej koaličnej strany Hnutie piatich hviezd (M5S), vo štvrtok v odkaze pre Brusel uviedol, že v posledných mesiacoch sme mohli vidieť, ako funguje mierny prístup a ako funguje tvrdý prístup voči Únii.uviedol Di Maio na svojej stránke na Facebooku.V reakcii na tieto hrozby hovorca EK Alexander Winterstein v piatok uviedol, žeWinterstein zároveň vyzval všetky zúčastnené strany, abytejto situácie.Na lodi Diciotti bolo pôvodne 190 migrantov. Trinásť z nich sa vylodilo zo zdravotných dôvodov na ostrove Lampedusa. Vo štvrtok povolili talianske úrady vystúpiť z lode 27 maloletým migrantom.(spravodajca TASR Jaromír Novak)