Európska komisia odporúča znížiť vyplácanie eurofondov Maďarsku vo výške približne 7,5 miliardy eur

Európska komisia (EK) v nedeľu odporučila znížiť finančné prostriedky vyplácané Maďarsku zo spoločného rozpočtu EÚ. Pozastavených by malo byť približne 7,5 miliardy eur, a to pre porušovanie zásad právneho štátu a nedostatky v boji proti korupcii.





Rozhodnutie EK je prvým prípadom postupu na základe nového sankčného mechanizmu, ktorý má chrániť právny štát. Európska únia nové finančné sankcie zaviedla pred dvoma rokmi práve v reakcii na to, čo Brusel označuje za podkopávanie demokracie v Poľsku a Maďarsku."Je to o porušovaní zásad právneho štátu, ktoré ohrozuje využívanie a riadenie finančných prostriedkov EÚ," povedal novinárom v nedeľu eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn o výčitkách týkajúcich sa Maďarska. "Nemôžeme konštatovať, že rozpočet EÚ je dostatočne chránený."Hahn konkrétne poukázal na systémové nezrovnalosti v maďarských zákonoch o verejnom obstarávaní, nedostatočnej ochrane proti konfliktu záujmov, slabom uplatňovaní účinného trestného stíhania a nedostatky v ďalších protikorupčných opatreniach.Komisár privítal najnovšie prísľuby Budapešti o riešení problémov kritizovaných Úniou ako významný krok správnym smerom. Zdôraznil však, že musia byť premenené na zákony a reálne opatrenia.Maďarsko má podľa Hahna čas do 19. novembra na to, aby vyhovelo požiadavkám. Pozastavenie vyplácania eurofondov by museli štáty EÚ schváliť kvalifikovanou väčšinou, čo znamená súhlas najmenej 55 percent z 27 členov Únie s najmenej 65 percentami celkovej populácie EÚ.Maďarské médiá informovali, že vláda premiéra Viktora Orbána oznámi nové zákony týkajúce sa výhrad Bruselu budúci týždeň, možno už v pondelok. Europoslanci tento týždeň vyjadrili obavy, že to môže byť len hra o čas.Eurokomisia už Budapešti blokuje približne šesť miliárd eur z fondu obnovy po pandémii covidu, a to z rovnakých dôvodov súvisiacich s korupciou. Maďarsko je jedinou krajinou, ktorá sa s EK dosiaľ nedohodla na pláne použitia týchto prostriedkov.