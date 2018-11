Európska komisia podporuje Globálny pakt OSN o migrácii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 14. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok večer v rámci svojho pracovného výjazdu na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu vyjadrila svoju silnú podporu pre Globálny pakt OSN o migrácii, ktorý by mal byť prijatý na decembrovej medzivládnej konferencie v Marrákeši.Eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízový manažment Christos Stylianidis v rozprave povedal, že hovorí v mene šéfky diplomacie EÚ Federicy Mogheriniovej a spresnil, že v súčasnom globalizovanom svete môže byť ľudská mobilita efektívne riešená len medzinárodným spoločenstvom ako celkom.zdôraznil Stylianidis.EK podľa jeho slov dôrazne podporuje globálne dohody a bude sa aktívne zapájať do ich implementácie.konštatoval Stylianidis.Cieľom nezáväzného 34-stranového Globálneho migračného paktu OSN je zlepšiť medzinárodnú spoluprácu pri zvládaní rastúceho počtu migrantov vo svete.Viaceré krajiny sveta vrátane Spojených štátov, Maďarska a Rakúska už oznámili, že sa ku paktu nepripoja. Kriticky sa k dokumentu stavajú aj Poľsko, Bulharsko, Taliansko, Švajčiarsko, Dánsko, Japonsko či Austrália. O možnom prehodnotení postoja k paktu sa hovorí aj v Slovinsku či Chorvátsku.Belgický premiér Charles Michel naznačil, že jeho vláda dohodu podpíše, proti čomu je však najväčšia politická strana v krajine - Nová flámska aliancia (N-VA). Štátny tajomník pre azyl a migráciu Theo Francken, ktorý je členom N-VA, to v stredu potvrdil pre viaceré flámske médiá.