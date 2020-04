Európska komisia predložila plán na postupné rušenie opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

Dôsledky krízy budú dlhotrvajúce

Dôležité je správne načasovanie

15.4.2020 - Európska komisia v stredu spolu s predsedom Európskej rady predložila spoločný európsky plán na postupné rušenie opatrení na zamedzenie šírenia nákazy prijatých v dôsledku vypuknutia nákazy koronavírusom."Aj keď sme stále ešte v režime zabraňovania šíreniu nákazy, nevyhnutné výnimočné opatrenia, ktoré členské štáty Európskej únie prijali, prinášajú svoje výsledky. Vďaka nim sa spomalilo šírenie vírusu a zachránili sa tisíce životov. Tieto opatrenia a s nimi spojená neistota však pre ľudí, spoločnosť a ekonomiku znamenajú nemalé náklady a nemôžu byť časovo neobmedzené," poukázala komisia.Podľa komisárky pre zdravie a bezpečnosť potravín Stelly Kyriakidesovej si bude návrat do normálu po ukončení obmedzení vyžadovať starostlivo koordinovaný prístup medzi členskými štátmi založený na vedeckých poznatkoch a solidarite."Je nevyhnutné, aby naše systémy zdravotnej starostlivosti dokázali zabezpečiť liečbu väčšieho počtu nových prípadov, aby boli k dispozícii základné lieky a vybavenie a aby sme mali potrebnú kapacitu na rozsiahle testovanie a sledovanie šírenia nákazy. Uvedomujeme si, že táto cesta bude dlhá a postupná a že dôsledky tejto bezprecedentnej zdravotnej krízy budú dlhotrvajúce. Kým nebude vyvinutá účinná liečba a vakcína, budeme sa musieť s týmto vírusom naučiť žiť,“ vyhlásila.Kľúčovou zásadou postupného oživenia je podľa Komisie správne načasovanie. Rozhodnutie o tom, kedy uvoľniť obmedzenie pohybu, by malo brať do úvahy epidemiologické kritérium, dostatočnú kapacitu systému zdravotnej starostlivosti, primeranú monitorovaciu kapacitu, ale aj koordináciu medzi členskými štátmi.Komisia pritom odporúča, aby kroky jednotlivých štátov boli postupné, všeobecné opatrenia by sa mali postupne nahradiť cielenými, kontroly na vnútorných hraniciach by sa mali zrušiť koordinovane a zhromažďovanie ľudí by sa malo povoľovať tak, aby zohľadňovalo osobitosti rôznych kategórií činností, ako napríklad školy a univerzity, obchodná činnosť (maloobchod), opatrenia týkajúce sa sociálnych kontaktov (reštaurácie, kaviarne) a masové zhromaždenia."Popri zrušení opatrení na obmedzenie pohybu treba strategicky naplánovať obnovu, hospodárske oživenie a opätovné nasmerovanie na udržateľný rast. Zahŕňa to umožnenie dvojitej transformácie na zelenšiu a digitálnu spoločnosť a vyvodenie všetkých záverov zo súčasnej krízy o pripravenosti a odolnosti Európskej únie," uzatvára komisia.