Európska komisia predĺžila platnosť dočasného rámca štátnej pomoci počas pandémie, pridala aj dve nové opatrenia

Dve nové opatrenia

Predĺženie o šesť mesiacov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.11.2021 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) vo štvrtok predĺžila do 30. júna budúceho roka platnosť dočasného rámca štátnej pomoci počas pandémie koronavírusu, ktorého uplatňovanie sa malo skončiť v závere decembra tohto roka.Predĺženie platnosti rámca umožní členským štátom Európskej únie (EÚ) pokračovať v realizácii programov podpory firiem a zabezpečiť, že tie, ktoré stále postihuje koronakríza, náhle nezostanú bez pomoci. EK o tom informovala na svojej internetovej stránke.S cieľom zrýchliť zotavovanie ekonomiky EK zároveň rozhodla o pridaní dvoch nových opatrení. Prvým opatrením je podpora investícií s cieľom pomôcť členským krajinám riešiť výpadok investícií počas koronakrízy.Druhým je podpora solventnosti s cieľom kumulovať zdroje súkromných fondov a poskytovať ich na investície do malých a stredných podnikov vrátane startupov.„Od vypuknutia pandémie dočasný rámec štátnej pomoci umožnil členským štátom poskytovať cielenú a primeranú podporu firmám,“ uviedla eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová.„Dnes (18. novembra pozn. redakcie) sme predĺžili jeho uplatňovanie o šesť mesiacov do konca júna budúceho roka. Čiastočné predĺženie poskytuje príležitosť na koordinované ukončenie krízových opatrení. Na druhej strane budeme naďalej monitorovať rast počtu prípadov ochorenia COVID-19 a iných rizík pre ekonomické zotavovanie,“ dodala Vestagerová.