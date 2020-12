Európska komisia predstavila núdzové opatrenia, ak by rokovania s Veľkou Britániou zlyhali

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2020 (Webnoviny.sk) - Európska komisia (EK) predstavila núdzové opatrenia pre prípad, že rokovania so Spojeným kráľovstvom včas neprinesú obchodnú dohodu. Vo štvrtkovom vyhlásení, ktoré cituje spravodajský portál BBC, EK uviedla, že hoci v úsilí o dohodu nepoľavujú, v súčasnosti panuje "značná neistota", či bude dohoda účinná 1. januára."Našou povinnosťou je pripraviť sa na všetky možnosti, vrátane tej, že nebudeme mať dohodu," vyjadrila sa predsedníčka EK Ursula von der Leyenová Komisia predstavila štyri opatrenia. Chce nimi zabezpečiť poskytovanie "istých leteckých služieb" medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou (EÚ) po dobu šiestich mesiacov, umožniť nepretržité používanie osvedčení o bezpečnosti v lietadlách EÚ bez prerušenia, aby sa zabránilo ich uzemneniu, zabezpečiť na šesť mesiacov základné prepojenie pre nákladnú a osobnú dopravu za predpokladu, že Spojené kráľovstvo urobí to isté a umožniť vzájomný rybársky prístup pre plavidlá Spojeného kráľovstva a EÚ v ich vodách po dobu jedného roka alebo do dosiahnutia dohody.EK zároveň potvrdila správy, že zákaz cestovania do EÚ v spojitosti so stavom nákazy novým koronavírusom pre krajiny mimo únie bude od 1. januára platiť aj pre ľudí cestujúcich z Veľkej Británie.Opatrenia oznámili po tom, čo stredajšia večera britského premiéra Borisa Johnsona a von der Leyenovej zameraná na vyriešenie patovej situácie o dohode, nepriniesla pokrok.