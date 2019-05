Európska komisia prehodnocuje povolanie praktickej sestry

Ilustračná snímka. Foto: Oliver Ondráš Foto: Oliver Ondráš

Bratislava 2. mája (TASR) – Európska komisia (EK) pokračuje v procese zhodnotenia nového zdravotníckeho povolania, praktickej sestry. To vzniklo z premenovania zdravotníckeho asistenta a bolo schválené uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) pre zdravotníctvo v roku 2018 na základe podnetu poslancov výboru. K tejto zmene mala výhrady Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), ktorá sa na EK obrátila s podnetom, že na Slovensku pravdepodobne došlo k porušeniu smernice o uznávaní odborných kvalifikácií.Keďže išlo o poslanecký návrh, zmena neprešla v rámci legislatívneho procesu štandardným pripomienkovým konaním.uviedla prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová.Člen Rady a Prezídia SKSaPA Milan Laurinc poukázal na to, že aj napriek akejkoľvek prijatej legislatíve praktická sestra nemôže pracovať sama bez registrovanej sestry na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých a ani na ambulancii pre deti a dorast.Komora upozornila, že praktická sestra u novorodencov a ani u detí do 18. roku života nemôže odoberať kapilárnu krv napr. na vyšetrenie zápalových parametrov, podávať inzulín podkožne, podávať lieky na zriedenie krvi podkožne, podávať lieky do svalu, odoberať krv zo žily, zhotovovať EKG záznam, pripravovať a podávať lieky do úst a žily.mieni Laurinc.MZ SR na tvrdenia komory reagovalo s tým, že si prácu sestier vysoko váži.uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Keďže aktuálne pokračuje proces zhodnotenia na úrovni EK, ministerstvo odkazuje, že počas jeho trvania nie je možné zverejňovať detaily.MZ SR však pripomenulo, že sestrám zvýšilo rozsah kompetencií.dodala Eliášová.