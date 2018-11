Európska komisia preskúma vysoký prebytok platobnej bilancie Nemecka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Berlín 24. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) zvýšila tlak na Nemecko pre vysoký prebytok platobnej bilancie. Komisia v stredu (21.11.) uviedla, že prehĺbi skúmanie tejto neželanej nerovnováhy, o ktorej sa hovorí už niekoľko rokov.Fakt, že Nemecko podstatne viac vyváža, než dováža, sa opakovane stretáva s kritikou obchodných partnerov. Obchodná bilancia zahŕňa celkovú výmenu s ostatnými krajinami, teda okrem tovarov aj služby a alebo transferové platby. Podľa EK vysoký prebytok bežného účtu platobnej bilancie ohrozuje ekonomickú stabilitu v Európe. Za kritický je považovaný prebytok nad 6 % hrubého domáceho produktu (HDP).EK chce v rámci hĺbkového skúmania najprv oficiálne zistiť, či takáto nerovnováha skutočne existuje. EK v stredu predloženej správe týkajúcej sa makroekonomických nerovnováh, identifikovala celkovo 13 členských štátov EÚ, ktoré majú byť v roku 2019 predmetom hĺbkového preskúmania. To zistí, či naozaj vykazujú makroekonomické nerovnováhy. Okrem Nemecka sa to týka aj Bulharska, Cypru, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Portugalska, Rumunska, Španielska, Švédska a Talianska.EK uviedla, že prebytok bežného účtu platobnej bilancie Nemecka sa aktuálne mierne znižuje a vďaka nárastu domáceho dopytu by mohol v poklese pokračovať. Vzrástli aj firemné investície, avšak úspory v pomere k investíciám zostávajú vysoké.V roku 2017 dosiahol prebytok bežného účtu platobnej bilancie Nemecka 7,9 % HDP, v tomto roku sa očakáva 7,6 % HDP a 7,1 % HDP v roku 2019.Nemecko už prijalo viacero opatrení na zníženie prebytku, napríklad zvýšilo štátne investície a podporilo domáci dopyt zavedením minimálnej mzdy.