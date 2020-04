Európska komisia rozšíri svoje opatrenia, navrhuje zriadiť nástroj solidarity vo výške sto miliárd eur

EK chce zmierniť ekonomický šok

Nástroj SURE budú môcť využiť všetky členské štáty

Ukážka európskej solidarity

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.4.2020 - Európska komisia (EK) ďalej rozširuje svoje opatrenia, navrhuje zriadiť nástroj solidarity vo výške 100 miliárd eur s názvom SURE. Komisia chce pomôcť pracovníkom udržať si svoje príjmy a pomôcť podnikom udržať sa na trhu.Takisto komisia navrhuje presmerovať všetky dostupné štrukturálne fondy na reakciu na koronavírus. Agentúru SITA o tom vo štvrtok informovala Ingrid Ludviková z tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej Komisie v SR.Cez nástroj SURE chce EK zmierniť ekonomický šok, aby bolo hospodárstvo EÚ pripravené znovu sa naštartovať, keď na to budú vhodné podmienky."Musíme preto zachovať pracovné miesta a zaistiť fungovanie podnikov. Všetky členské štáty majú alebo čoskoro budú mať režimy skráteného pracovného času na dosiahnutie tohto cieľa. Odpoveďou EK na túto situáciu je SURE. Nový nástroj, ktorý poskytne úvery až do výšky 100 miliárd eur krajinám, ktoré to potrebujú na to, aby mohli pracovníci dostávať príjem a podniky si mohli udržať svojich zamestnancov. Vďaka týmto prostriedkom ľudia naďalej budú môcť platiť svoje nájomné, faktúry a potravinové nákupy, a zároveň prostriedky prispejú k zachovaniu veľmi potrebnej stability hospodárstva," vysvetlila EK.Úvery budú založené na zárukách poskytnutých členskými štátmi a budú smerovať tam, kde je ich použitie najnaliehavejšie. Všetky členské štáty budú môcť nástroj využiť, kľúčový význam však bude mať pre tie, ktoré sú najviac postihnuté."Nástroj SURE bude podporovať režimy skráteného pracovného času a podobné opatrenia zamerané na pomoc členským štátom pri ochrane pracovných miest, zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb pred rizikom prepustenia a straty príjmu. Firmy budú môcť dočasne skrátiť pracovný čas zamestnancov alebo úplne pozastaviť prácu, a to s podporou príjmu od štátu za neodpracované hodiny. Samostatne zárobkovo činné osoby dostanú náhradu príjmu za súčasnú núdzovú situáciu," doplnila EK.Pandémia koronavírusu je podľa EK pre Európu skúškou, ktorá by pred niekoľkými týždňami bola nepredstaviteľná. Hĺbka a rozsah tejto krízy si podľa EK vyžaduje reakciu, ktorá nemá obdobu, pokiaľ ide o rozsah, rýchlosť a solidaritu.„V tejto krízovej situácii, spôsobenej koronavírusom, musíme zareagovať čo najdôraznejšie. Musíme využiť všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Všetky finančné prostriedky, dostupné v rozpočte EÚ, budú presmerované na jej riešenie, všetky pravidlá budú uvoľnené, aby sa umožnilo rýchle a účinné čerpanie finančných prostriedkov. Novým nástrojom solidarity zmobilizujeme 100 miliárd eur na udržanie pracovných miest a zaistenie fungovania podnikov. Týmto opatrením spájame sily s členskými štátmi, aby sme chránili životy a živobytie občanov. Toto je európska solidarita," uviedla v reakcii na vo štvrtok prijaté návrhy predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyenová.Podpora bude určená aj poľnohospodárom, rybárom a najodkázanejším osobám."Všetky tieto opatrenia sú založené na súčasnom rozpočte EÚ a využijú sa všetky dostupné finančné prostriedky. Poukazujú na potrebu silného a flexibilného dlhodobého rozpočtu EÚ. Komisia vyvinie úsilie na zabezpečenie, aby EÚ mohla počítať s robustným rozpočtom, ktorý jej umožní začať s obnovou a dosiahnuť pokrok na ceste k oživeniu," konštatovala EK.