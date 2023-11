Európska komisia schválila maďarský plán obnovy, krajina dostane 900 miliónov eur

Odkláňanie od demokratických noriem

Zaujímavé načasovanie

23.11.2023 (SITA.sk) - Maďarsko dostane od Európskej únie EÚ ) 900 miliónov eur napriek pokusom maďarského premiéra Viktora Orbána zmariť podporu bloku pre Ukrajinu. Financie pre Maďarsko, ktoré vo štvrtok oznámila Európska komisia , pochádzajú z programu RePowerEU , ktorý je zameraný na pomoc členským štátom zotaviť sa z energetickej krízy a znížiť závislosť na ruských fosílnych palivách. Rada EÚ má teraz štyri týždne na to, aby podporila rozhodnutie eurokomisie.Celková hodnota maďarského plánu obnovy, ktorý zahŕňa aj časť z RePowerEU, je 10,4 miliardy eur v pôžičkách a grantoch. Európska komisia trvá na tom, že Maďarsko musí dosiahnuť reformy v oblasti právneho štátu, aby sa väčšina týchto peňazí mohla uvoľniť.„Komisia povolí pravidelné vyplácanie prostriedkov na základe uspokojivého dokončenia reforiem s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov Únie a posilniť nezávislosť súdnictva, čo sa premietne do 27 ‚super míľnikov‘,“ uviedla vo vyhlásení.Maďarsko, ktoré je veľký príjemca eurofondov, čoraz viac čelí kritike za to, že sa odkláňa od demokratických noriem. Komisia už takmer desať rokov obviňuje Orbána z rozkladu demokratických inštitúcií, ovládnutia médií a porušovania práv menšín. On obvinenia odmieta.Návrh na uvoľnenie peňazí na predbežné financovanie prišiel v čase, keď Orbán, ktorý je častý kritik EÚ a často v rozpore s európskymi lídrami v súvislosti s výsledkami svojej vlády v oblasti právneho štátu, hrozí blokovaním ambícií Ukrajiny vstúpiť do eurobloku aj vyplatenia plánovanej pomoci Kyjevu v hodnote 50 miliárd eur. O otvorení prístupových rokovaní pre Ukrajinu budú európski lídri v Bruseli rokovať na budúci mesiac.