Európska komisia Slovensku odporúča zlepšenie kvality školstva

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Poliak Foto: TASR - Jozef Poliak

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júna (TASR) – Európska komisia predložila členským štátom Európskej únie usmernenia na nadchádzajúcich 12 až 18 mesiacov. V oblasti školstva a vzdelávania vo svojich jarných odporúčaniach pre Slovensko konštatuje, že by sa mala zlepšiť kvalita a inkluzívnosť vzdelávania na všetkých úrovniach a zároveň by sa mali podporovať zručnosti.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre TASR uviedlo, že už v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania sa hovorí o vytvorení inkluzívneho modelu vzdelávania od materských škôl až po vysoké školy ako o jednej zo základných priorít.uviedol rezort školstva.Za kľúčové rezort školstva považuje zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania jeden rok pred nástupom do prvého ročníka, ktoréV súvislosti s modelom objektivizácie počtu odborných zamestnancov v škole sa podarilo rezortu školstva zrealizovať niektoré z navrhovaných opatrení.priblížilo ministerstvo.Okrem toho zriaďovateľ základnej školy, v ktorej sa vzdeláva viac ako 85 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, je povinný použiť najmenej 50 percent z celkového príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov pre základnú školu, na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo sociálneho pedagóga.Ministerstvo poukázalo aj na pripravovaný zámer národného projektu Dieťa v centre pozornosti z dielne Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorý je zameraný na inkluzívny prístup smerujúci k eliminácii predčasného ukončenia školskej dochádzky.Rezort školstva reagoval aj na počet asistentov učiteľa.uviedlo ministerstvo.V roku 2018 poskytlo ministerstvo školstva na tento účel zo štátneho rozpočtu 23 498,804 eur, pričom v roku 2017 to bolo 15 869,025 eur.poznamenalo ministerstvo.Ďalším zdrojom pomoci sú štrukturálne fondy.uzavrel rezort školstva.