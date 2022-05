Európska komisia spúšťa inovatívnu 3D platformu, ktorá ponúka mladým možnosť vyjadriť svoj názor

Rok 2022 patrí mládeži

Inovatívna platforma prepojí hlasy mladých naprieč Európou

Slovensko podporuje Európsky rok mládeže

O Európskom roku mládeže 2022

[1] Medzi Hlavné témy Európskeho roka mládeže patria: európska vzdelávacia mobilita; zamestnanie a inklúzia; politické dialógy a participácia; ekológia; digitálna transformácia; kultúra; zdravie, duševná pohoda a šport; mládež a svet; hodnoty EÚ a demokracia.

10.5.2022 (Webnoviny.sk) - Európska komisia spúšťa pri príležitosti Európskeho roka mládeže inovatívnu 3D platformu. Jej cieľom je poskytnúť mladým Európankám a Európanom priestor vyjadriť svoj názor k dôležitým témam, akými sú aktuálne spoločenské dianie, klimatické zmeny, či duševné zdravie. Mladí ľudia naprieč Európou tak budú mať jedinečnú príležitosť predstaviť vlastnú víziu o budúcnosti Európskej únie.Pri príležitosti vyhlásenia roku 2022 za Európsky rok mládeže zdôraznila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, že Európa by mala pozorne počúvať mladých a budovať Úniu v súlade s ich predstavami. V kontexte pandémie, ktorá zasiahla celý svet, ako aj pretrvávajúcej agresie na Ukrajine, je veľmi dôležité poskytovať mladým ľuďom priestor, aby zdieľali svoje názory, nápady, či obavy z budúcnosti."Prosíme všetkých mladých ľudí, aby sa zapojili. Vaše hlasy sú dôležité pre budúce smerovanie Európy na ceste k rastu, novým vedomostiam, inováciám, príležitostiam a relevantným riešeniam, orientovaným na potreby mládeže. Budeme pozorne počúvať a usilovať sa, aby bol proces tvorby politík v oblasti mládeže otvorený, podporoval spoluprácu rôznych aktérov a aby boli všetky hlasy vypočuté" približuje Európska komisárka pre mládež Mariya Gabrielová.V rámci Európskeho roka mládeže vzniká inovatívna platforma "Daj tvojej vízii hlas" , ktorá ponúka všetkým mladým ľuďom z Európy jedinečnú príležitosť, prezentovať vlastnú víziu o budúcnosti Európy bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Interaktívna 3D platforma predstavuje centrálny prvok iniciatívy Európskeho roka mládeže. Európanky a Európania sa pritom môžu vyjadriť k širokému spektru tém od vzdelávania a zamestnania, cez inklúziu, mier, bezpečnosť, až po klimatickú zmenu či duševné zdravie.Platforma je dostupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ (a tiež v nórčine, turečtine, srbčine, severomacedónčine a islandčine). Každý nahratý odkaz, každý hlas, vygeneruje vlastný, jedinečný 3D profil, ktorý sa spojí s každou ďalšou nahrávkou na platforme. Platforma tak prepojí hlasy mladých naprieč Európou a umožní návštevníkom platformy vypočuť si jednotlivé odkazy kedykoľvek, v ktoromkoľvek jazyku, na akomkoľvek zariadení.Nová platforma bude predstavovať hlas mladých ľudí aj po skončení Európskeho roku mládeže a tvoriť základ pre tvorbu budúcich politík EÚ.Pri príležitosti Európskeho roka mládeže vzniká nielen interaktívna platforma, ale aj množstvo aktivít na podporu zapojenia mladých ľudí. Aj na Slovensku sa v rámci tejto iniciatívy konalo už viacero podujatí – napr. Deň Európy v Košiciach (6.5.2022), ako aj Deň Európy v Bratislave (9.5.2022). Počas roka sa plánujú aj ďalšie aktivity, napr. v rámci festivalu Pohoda (7.-9.7.2022), či rôzne iné informačné aktivity.Európska komisia vyhlásila Európsky rok mládeže za rok, ktorý "bude venovaný mladým ľuďom, ktorí obetovali tak veľa pre ostatných," vyhlásila predsedníčka Ursula von der Leyenová v správe o stave Únie za rok 2021. Preto je celý tento rok venovaný mládeži s cieľom povzbudiť mladých ľudí a poskytnúť im nové príležitosti, aby sa mohli spoločensky angažovať.Ambíciou Európskeho roka mládeže je podporovať všetkých mladých ľudí, aby vyjadrili svoj názor a zdieľali svoju víziu týkajúcu sa hlavných tém Európskeho roka mládeže[1]. Iniciatíva má za cieľ podporovať európske hodnoty a šíriť posolstvo solidarity medzi mladými ľuďmi, ako aj podporiť Ukrajinu.Európsky rok mládeže tiež predstavuje silu spoločnej tvorby a solidarity, k čomu aktívne prispievajú stovky mládežníckych organizácií a zainteresovaných strán. Na webovej stránke Európskeho roka mládeže je zverejnených už viac ako 1 650 aktivít naprieč Európou, ktoré spájajú a vyzývajú mladých ľudí, aby sa zapojili do Európskeho roka mládeže.Instagram: @european_youth_eu Facebook: @EuropeanYouthEU Twitter: @EuropeanYouthEU Informačný servis