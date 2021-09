Európska komisia spustila nové misie na riešenie hlavných výzev

klímy a Ich cieľom je riešiť veľké výzvy v oblasti zdravia životného prostredia a dosiahnuť v týchto oblastiach ambiciózne a inšpiratívne ciele. Komisia o tom informovala v tlačovej správe.

Výskum a hľadanie odpovedí

Ciele misií

29.9.2021 (Webnoviny.sk) -Misie sú novinkou programu Horizont Európa a tiež originálnou koncepciou politiky EÚ, ktorá spája niekoľko útvarov EK pod dohľadom deviatich členov kolégia.Majú podporovať výskum s cieľom naplniť hlavné priority EK a nájsť odpovede na niektoré z najväčších výziev súčasnosti, ktorými sú boj proti rakovine, adaptácia na zmenu klímy, ochrana oceánov, morí a vôd, život v ekologickejších mestách a zabezpečenie zdravej pôdy a potravín.Tento nástroj zahŕňa súbor opatrení, zameraných na dosiahnutie konkrétnych cieľov s veľkým dosahom na spoločnosť v konkrétnom časovom rámci. Medzi zmienené opatrenia patria projekty v oblasti výskumu a inovácií, politické opatrenia a legislatívne iniciatívy.Cieľom spomenutých piatich misií je do roku 2030 podporiť odolnosť aspoň 150 európskych regiónov a komunít voči zmene klímy, obnoviť naše oceány a vody, dosiahnuť míľnik 100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest a mať do toho roku 100 živých laboratórií a takzvaných majákov, ktoré budú stáť v čele prechodu k zdravým pôdam.Ďalšou misiou je pracovať spolu s európskym plánom na boj proti rakovine na zlepšení životov viac ako 3 miliónov ľudí do roku 2030 prostredníctvom prevencie, liečby a riešení umožňujúcich dlhší a lepší život.