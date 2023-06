Európska komisia vyplatila Ukrajine ďalší balík, naplánovaná je flexibilná podpora do roku 2027

Ukrajina dodržala podmienky

Podpora do roku 2027

22.6.2023 (SITA.sk) - Európska komisia (EK) vyplatila Ukrajine 1,5 miliardy eur z balíka Makrofinančnej pomoci plus. Prostredníctvom tohto nástroja, ktorý má celkovú hodnotu 18 miliárd eur, sa Európska únia (EÚ) snaží Ukrajine pomôcť pokryť jej okamžité potreby financovania stabilnou, predvídateľnou a značnou finančnou podporou v roku 2023. Komisia o tom informuje na svojej webstránke.Súčasná podpora prichádza po tom, čo EK dospela k záveru, že Ukrajina pokračuje v uspokojivom pokroku pri implementácii dohodnutých politických podmienok a splnila požiadavky podávania správ, ktorých cieľom je zabezpečiť transparentné a efektívne využívanie finančných prostriedkov. Ukrajina podľa nej dosiahla významný pokrok v oblasti posilnenia právneho štátu, posilnenia finančnej stability, zlepšenia fungovania plynárenského systému a podpory lepšej podnikateľskej klímy.Daná podpora pomôže Ukrajine naďalej vyplácať mzdy a dôchodky a udržiavať v prevádzke základné verejné služby, ako sú nemocnice, školy a bývanie pre presídlených ľudí. Umožní jej tiež zabezpečiť makroekonomickú stabilitu a obnoviť kritickú infraštruktúru zničenú Ruskom v jeho útočnej vojne, ako napríklad energetická infraštruktúra, vodné systémy, dopravné siete, cesty a mosty.„Európa drží slovo. Vyplatenie ďalších 1,5 miliardy eur pre Ukrajinu v rámci makrofinančnej pomoci pomôže Ukrajine udržať jej služby a infraštruktúru nad vodou,“ vyjadrila sa predsedníčka EK Ursula von der Leyen . Ako tiež avizovala, pomoci príde viac. „Práve sme navrhli stabilnú finančnú podporu pre Ukrajinu do roku 2027. Pretože sme v tom na dlhú trať a budeme stáť na strane Ukrajiny v jej statočnom boji za slobodu,“ dodala.Od začiatku vojny predstavuje podpora Ukrajine a Ukrajincom od EÚ viac ako 70 miliárd eur. Dvadsiateho júna Komisia oznámila finančný nástroj pre Ukrajinu, ktorý jej poskytne koherentnú, predvídateľnú a flexibilnú podporu na obdobie rokov 2024 - 2027 vo výške do 50 miliárd eur.