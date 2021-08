Európska komisia vyzvala Česko na kontrolu stretu záujmov, vyhráža sa im stopnutím eurofondov

České

30.8.2021 (Webnoviny.sk) -ministerstvá dostali list z Bruselu, v ktorom ich predstavitelia Európskej komisie (EK) vyzývajú na väčšiu kontrolu stretu záujmov a poskytovania dotácií firmám vo zvereneckých fondoch.Kontrola podľa nich nie je dostatočná a chcú, abyúrady zaviedli ďalšie opatrenia. Brusel zároveň varuje, že by mohol prerušiť preplácanie európskych fondov projektomfiriem, kým by sa úrady dostatočne nevysporiadali s námietkami EK. Informuje o tom spravodajský portál iROZHLAS.cz, ktorý má list k dispozícii.úrady žiadame, aby podali správu o vykonaní preventívnych a nápravných opatrení k zlepšeniu fungovania riadiaceho a kontrolného systému,“ píšu v liste šéf Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku Mark Lemaitre a šéf Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne veci a sociálne začleňovanie Joost Korte.List je prostredníctvom veľvyslankynerepubliky pri Európskej únii Edity Hrdej adresovaný predstaviteľom ministerstva priemyslu a obchodu, ministerstva financií a ministerstva rozvoja.Brusel chce, aby ministerstvá, ktoré zodpovedajú za rozdeľovanie eurofondov, viedli zoznam verejných funkcionárov a firiem, ktoré vlastnia alebo ovládajú. Všetky ministerstvá by mali implementovať metodické stanovisko, podľa ktorého majú pri posudzovaní stretu záujmov venovať osobitnú pozornosť firmám vo zvereneckých fondoch.Vo všetkých operačných programoch majú tiež úrady identifikovať príjemcov zo zvereneckých fondov, ktorí čerpali dotácie po 1. septembri 2017, a teda od začiatku platnosti zákona o strete záujmov, a ich zoznam poslať do Bruselu. Auditný orgán pri ministerstve financií má následne podať EK správu o tom, či sa situácia zlepšila.Praha a Brusel v posledných mesiacoch korešpondujú v súvislosti s auditom o možnom strete záujmovpremiéra Andreja Babiša . Ten sa uskutočnil vzačiatkom roka 2019 a vlani audítori vyšetrovanie ukončili s tým, že Babiš porušujezákon o strete záujmov a holding Agrofert , ktorý dal do zvereneckých fondov, čerpal dotácie neoprávnene.Spomenutá korešpondencia sa týka toho, akoplní odporúčania záverečnej správy. Skôr zmienený list je však mimoriadny a do tejto série výmeny informácií nepatrí, hoci vznikol pre závery únijného auditu.Babiš stret záujmov dlhodobo popiera. Pochybenie rovnako odmieta aj Agrofert.