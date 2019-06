Európska komisia začne v stredu disciplinárne konanie proti Taliansku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 5. júna ((TASR) - Európska komisia (EK) začne v stredu disciplinárne konanie proti Taliansku. Pošle vláde v Ríme list, v ktorom sa uvádza, že jej fiškálnej politike chýba rozvaha a mohla by tak vystaviť krajinu šoku v podobe straty dôvery trhov. Uviedol to denník La Repubblica.Noviny sa pritom odvolali na návrh listu pre taliansku vládu, ktorá sa pustila do veľkého zvyšovania výdavkov v snahe podporiť rast tretieho najväčšieho hospodárstva eurozóny.Denník tiež tvrdí, že Európska komisia požiada Rím, aby znížil rozpočtové výdavky o približne 3 až 4 miliardy eur a vyhol sa tak sankciám.Komisia minulý týždeň požiadala Taliansko o vysvetlenie zhoršenia stavu verejných financií. Tento krok by mohol vyústiť do disciplinárneho konania voči Rímu.V prípade, že Európska komisia návrh na začatie disciplinárneho konania podá, Taliansko môže podľa agentúry Bloomberg skončiť s pokutou vo výške 3,5 miliardy eur.Podľa ekonomických prognóz Európskej komisie uverejnených na začiatku mája, Taliansko je najhorším hospodárstvom v eurozóne s nulovým rastom, čo je výrazne pod úrovňou ostatných krajín, a s rekordným dlhom.