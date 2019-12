Európska komisia zvažuje prísnejší postup voči technologickým gigantom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 10. decembra (TASR) - Protimonopolné regulačné úrady v Európskej únii (EÚ) zvažujú, že budú prísnejšie voči technologickým gigantom a prinútia ich urobiť viac, aby zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých. Uviedol to v utorok Cecilio Madero Villarejo, v súčasnosti zastupujúci generálny riaditeľ oddelenia Európskej komisie (EK) pre hospodársku súťaž.Podľa neho by sa tento krok mohol dotknúť spoločností, ako sú Facebook, Amazon, Apple či Google. Štyri americké technologické giganty sú už dlhšie predmetom skúmania európskych úradov pre dohľad, keďže ich rivali sa sťažujú, že im bránia v plnom prístupe na kľúčové trhy.Komisia zvyčajne pri takýchto sporoch nariadila spoločnostiam, aby zastavili praktiky, ktoré narúšajú hospodársku súťaž. To však nemusí stačiť, najmä na digitálnych trhoch, ako uviedol Madero Villarejo.povedal na konferencii v Bruseli. Podľa neho by preto bolo vhodné navrhnúť prísnejšie predpisy a opravné prostriedky na týchto trhoch, aby sa zabezpečil návrat k efektívnej hospodárskej súťaži.V pondelok (9. 12.) Margrethe Vestagerová, viceprezidentka EK zodpovedná za hospodársku súťaž, povedala, že keby mala všetky informácie, postupovala by v minulosti ráznejšie proti spoločnosti Google, aj napriek tomu, že jej EK udelila pokutu vo výške viac ako 8 miliárd eur." povedala Vestagerová na konferencii servera Politico.