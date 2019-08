EURÓPSKA LIGA: Bratislavský Slovan nechce v Solúne brániť výsledok 0:0

Na snímke hráči ŠK Slovan Bratislava po skončení prvého zápasu play off Európskej ligy ŠK Slovan Bratislava - PAOK Solún, 22. augusta 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Odveta play off EL 2019/20:



PAOK Solún - ŠK Slovan Bratislava /štvrtok 29. augusta, 19.00 SELČ, Stadio Toumba/

prvý zápas: 0:1, rozhodcovia: Andreas Ekberg - Mehmet Culum, Stefan Hallberg (všetci Švéd.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. augusta (TASR) - Vo veľmi nádejnej pozícii vstúpia futbalisti ŠK Slovan Bratislava do odvety play off Európskej ligy UEFA 2019/20 na pôde PAOK Solún. Ku gréckemu majstrovi si priviezli náskok 1:0 z domáceho súboja a od tretej účasti v skupinovej fáze EL ich delí už len jeden krok.Ten však bude mimoriadne náročný, keďže PAOK získal v predchádzajúcej sezóne titul bez jedinej prehry a v 3. predkole tohtosezónnej Ligy majstrov potrápil Ajax Amsterdam. "Belasí" ale na papierové prognózy v prvom zápase nechali zabudnúť a po disciplinovanom výkone udržali favorita na dištanc. O to viac ich môže povzbudiť, že v nadstavenom čase obranca Myenty Abena zmrazil PAOK víťazným gólom. Tréner Ján Kozák ml. ušil na súpera, v drese ktorého odohral záverečnú desaťminútovku aj slovenský reprezentačný stredopoliar Miroslav Stoch, dobrú taktiku. Slovan pred zaplneným Tehelným poľom podal bojovný a energický výkon, musí ho ale minimálne zopakovať, ak sa chce prebojovať do vytúženej skupiny.Rekordný slovenský majster sa na odvetu naladil remízou 1:1 v domácom ligovom šlágri so Žilinou. Kozák urobil desať zmien v základnej zostave oproti súboju s PAOK, hráči tak budú oddýchnutí. Motivácia v podobe postupu je obrovská a hráči si uvedomujú, čo ich v solúnskej odvete čaká.povedal holandský stredopoliar Joeri de Kamps na oficiálnej webstránke Slovana.Slovanu stačí na postup remíza, prípadne prehra jednogólovým rozdielom okrem výsledku 0:1. Čisté konto by automaticky znamenalo postup, slovanisti však nechcú hrať na bezgólovú remízu.dodal de Kamps.Slovenský zástupca odcestoval v stredu do Grécka bez suspendovaného defenzívneho stredopoliara Marina Ljubičiča z Chorvátska, inak má Kozák k dispozícii všetkých hráčov. Vrátane srbského krídelníka Aleksandara Čavriča, ktorý sa v prvom súboji proti PAOK zranil a vynechal aj duel so Žilinou.uviedol krátko pred odletom z bratislavského letiska český obranca Jurij Medveděv.Škvrna na úvode ročníka v podaní "belasých" je vypadnutie v 1. predkole LM s čiernohorskou Sutjeskou Nikšič, ale odvtedy sa zverencom Kozáka ml. darí v európskych súťažiach napredovať. V EL vyradili kosovský Feronikeli aj írsky Dundalk. Portugalský tréner PAOK Abel Ferreira po zápase v Bratislave avizoval, že ešte nič nie je rozhodnuté. Očakáva, že jeho tím vo výhode domáceho prostredia manko vymaže a postúpi do skupinovej fázy, žreb ktorej je na programe v piatok 30. augusta.Bratislavčania si skupinovú fázu EL zahrali v ročníkoch 2011/2012, keď v play off vyradili AS Rím, a 2014/2015. Duel PAOK - Slovan povedie švédska rozhodcovská trojica na čele s hlavným arbitrom Andreasom Ekbergom. Priamy prenos odvysiela Dvojka RTVS.