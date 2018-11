EURÓPSKA LIGA: Chelsea i Arsenal postúpili

Hráč Chelsea Londýn Oliver Giroud sa raduje z gólu v zápase 4. kola L-skupiny Európskej ligy Bate Borisov - FC Chelsea Londýn 8. novembra 2018 v Borisove. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. novembra (TASR) - Dva londýnske kluby Chelsea a Arsenal si vo štvrtok zabezpečili postup do vyraďovacej fázy futbalovej Európskej ligy. "The Blues" vyhrali v L-skupine na trávniku BATE Borisov 1:0 gólom Oliviera Girouda, "kanonierom" stačila v E-skupine aj domáca bezgólová remíza so Sportingom Lisabon.Francúzsky reprezentant a úradujúci majster sveta skóroval za klub prvýkrát po pol roku.citovala agentúra AP trénera Maurizia Sarriho.uviedol Giroud pre klubovú stránku.Chelsea neprehrala ani v 17. vystúpení v sezóne, dosiahla 14 víťazstiev.Arsenal napriek prevahe nedokázal proti Sportingu skórovať a pred uplynutím úvodnej pol hodiny zápasu prišiel o útočníka Dannyho Welbecka, ktorý musel opustiť ihrisko na nosidlách pre zranenie členka. "uviedol brankár Petr Čech.Zverenci Unaia Emeryho neokúsili trpkosť prehry v 15. zápase v sérii.uviedol pre klubový web kormidelník Arsenalu.