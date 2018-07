EURÓPSKA LIGA: Dunajská Streda postúpila do druhého predkola

Na archívnej snímke tréner klubu FC DAC Dunajská Streda Marco Rossi počas úvodného zápasu 1. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 DAC 1904 Dunajská Streda - Dinamo Tbilisi 12. júla 2018 v Dunajskej Strede Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

odveta 1. predkola EL 2018/2019:



Dinamo Tbilisi - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:2 (1:0)



Góly: 41. Zivzivadze - 86. a 90.+4 Bayo. ŽK: Lochošvili, Kiteišvili - Ljubičič, Bayo, M. Vida. Rozhodovali: Meckarovski - Nedelkoski, Petreski (všetci Mac.)



Tbilisi: Buliskeria - Ruchaia, Kobouri, Lochošvili, Charabadze, Ivanisenia, Ninua - Šulaia, Kiteišvili, Ergemlidze (88. Ivanišvili) - Zivzivadze (74. Vacadze)



Dunajská Streda: Macej - Huk, Šatka, Záhumenský - Koštrna, Herc, Ljubičič (72. M. Vida), K. Vida (80. Treťjakov), Davis (57. Kalmár) - Pačinda, Bayo



/prvý zápas 1:1, Dunajská Streda postúpila do 2. predkola/



Tbilisi 19. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda sa prebojovali do 2. predkola Európskej ligy 2018/2019. Vo štvrtkovej odvete 1. predkola triumfovali na štadióne gruzínskeho Dinama Tbilisi 2:1, a keďže v úvodnom domácom stretnutí remizovali 1:1, postúpili ďalej. Skóre otvoril krátko pred prestávkou Budu Zivzivadze, ale fortunaligista otočil vývoj dvoma gólmi Vakouna Issoufa Baya v závere.DAC narazí v druhom predkole na bieloruské Dinamo Minsk, ktorému po víťazstve 2:0 stačila proti írskemu ligistovi Derry City na postup aj domáca prehra v odvete 1:2. Prvý zápas sa odohrá vo štvrtok 26. júla na Žitnom ostrove, odveta je na programe 2. augusta v Minsku.Dunajskostredčania zvolili formáciu s troma stopérmi, ktorú uplatnili aj v prvom polčase domáceho stretnutia. Jediná zmena nastala na ľavej strane, kde Davis nahradil Šimčáka. Rovnako gruzínsky zástupca spravil jednu zmenu, Ergemlidze nastúpil na ľavom krídle namiesto Ivanišviliho.Domáci zachytili začiatok lepšie, no vyložené príležitosti si nevypracovali z hry ani po minisérii štandardných situácií. Hostia to v úvode skúšali najmä vysokými loptami na Baya alebo Pačindu na hrote, defenzíva Dinama bola pozorná. Nádejnejšie vyzeral center Davisa po peknom prenesení od Ljubičiča, s blížiacou sa polhodinou hry však opäť prišla pasáž Dinama. Všetko odštartovala chyba v rozohrávke, ktorej sa hostia dopustili už aj predtým, brankár Macej zachránil pri strele Zivzivadzeho a po následnom tlaku zneškodnil tiež pokus Šulaiu. Na opačnej strane po rohu vypadla Buliskeriovi lopta, ale hráči DAC sa k nej nedostali. Fortunaligista sa mohol ujať vedenia v 34. minúte, keď Bayo prešprintoval brániaceho Lochošviliho, ale nezakončil presne. Neskôr zahrozilo Tbilisi aj po rohu a hlavičkovom predĺžení, Šulaia minul z uhla. Pri tejto situácii sa ešte Dunajská Streda ubránila, no v 41. minúte už po rohu inkasovala. Zivzivadze prudkou hlavičkou zužitkoval center Ninuu a rovnako ako na Žitnom ostrove otvoril skóre. Záver polčasu bol hektický, nepriniesol však ďalšiu zmenu stavu.Tbilisi chcelo nadviazať na gól spred prestávky, naďalej aktívny bol Šulaia na pravom krídle, pokusy Ergemlidzeho ani Kiteišviliho nesmerovali medzi tri žrde. Hostia stále potrebovali minimálne gól, ktorým by si vynútili aspoň predĺženie. Po necelej hodine hry Kalmár vystriedal Davisa. Nedarilo sa im usadiť na polovici súpera, ten im však ponúkol obrovskú možnosť na vyrovnanie chybnou rozohrávkou. Bayo sa ocitol sám pred brankárom Buliskeriom, ale nedokázal ho prekonať. Na opačnom konci takmer unikol Šulaia, Záhumenský ho v poslednej chvíli zastavil odvážnym zákrokom. K. Vida sa neúspešne snažil prekvapiť Buliskeriu, strely Kalmára neboli presné. Macej musel zakročiť pri zakončení striedajúceho Vacadzeho. Kalmár sa pekne uvoľnil, jeho pokus ešte Buliskeria zlikvidoval, no hostia sa vyrovnania dočkali v 86. minúte, keď Bayo skóroval po centri Herca. Pačinda mohol v závere riadneho hracieho času rozhodnúť, keď získal loptu po zaváhaní Kobouriho, ale práve ten mu zabránil v takmer istom skórovaní. Dunajská Streda však dosiahla postupový zásah v nadstavenom čase, opäť sa hlavičkou presadil Bayo, tentoraz po centri Kalmára.