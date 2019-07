EURÓPSKA LIGA: Dunajskostredský debut Kružliaka s vlastným gólom

Na snímke vľavo Marko Divkovič (Dunajská Streda) a vpravo Michal Helik (Krakov) v zápase 1. predkola Európskej ligy FC DAC 1904 Dunajská Streda - Cracovia Krakov 11. júla 2019 v Dunajskej Strede. Foto: TASR Foto: TASR

Dunajská Streda 12. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda obstáli v úvodných stretnutiach 1. predkola Európskej ligy najlepšie z tria fortunaligových zástupcov, no aj na nich čaká v odvete náročná úloha. Po domácej remíze 1:1 musia v budúcotýždňovej odvete na pôde Cracovie Krakov skórovať minimálne raz.Dunajská Streda prišla o čisté konto v 40. minúte, keď Dominik Kružliak pri súťažnej premiére v jej drese usmernil loptu do vlastnej siete. O priebehu zápasu si môžete prečítať tu. Vyrovnanie pre zverencov Petra Hyballu zabezpečil Marko Divkovič tesne pred prestávkou, v nadstavenom čase druhého dejstva sa v poslednej šanci objavil práve Kružliak, no nedokázal si s ňou poradiť.Bývalý kapitán MFK Ružomberok vytvoril stopérske duo s Ľubomírom Šatkom, ktorý, naopak, opúšťa Dunajskú Stredu. Po odvete zamieri do iného poľského klubu Lech Poznaň. Pri rozlúčke s MOL Arénou si navliekol kapitánsku pásku.uviedol Hyballa.Proti slovenskému vicemajstrovi chytal Michal Peškovič, za štvrté mužstvo predchádzajúcej sezóny najvyššej poľskej súťaže nastúpil aj stredopoliar Milan Dimun, na lavičke sedel ďalší brankár Lukáš Hroššo. V Cracovii pôsobí šesť Slovákov, Michal Sipľak nebol zdravotne v poriadku, Jaroslav Mihalík s Tomášom Vestenickým dostali voľno do 19. júla a ich budúcnosť je otázna.povedal Peškovič, ktorý sa stal brankárskou jednotkou Cracovie vo veku 37 rokov.Na štvrtkové stretnutie zavítalo necelých 10 000 fanúšikov vrátane početného zástupu hosťujúcich priaznivcov. Na štadióne Cracovie môže domáca podpora podľa Peškoviča zohrať svoju úlohu.dodal slovenský brankár v službách poľského klubu. V Krakove sa 18. júla o 19:00 bude bojovať o miestenku v 2. predkole a konfrontáciu s gréckym Atromitosom.