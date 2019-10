EURÓPSKA LIGA: Estadio Municipal v Brage ohuruje po všetkých stránkach

Na snímke futbalový štadión Estádio Municipal de Braga v portugalskej Brage 3. októbra 2019. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke futbalový štadión Estádio Municipal de Braga v portugalskej Brage 3. októbra 2019. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Braga 3. októbra (TASR) - Dejisko štvrtkového zápasu 2. kola Európskej ligy UEFA 2019/2020 v portugalskej Brage ohúrilo celú výpravu futbalistov bratislavského Slovana. Estádio Municipal de Braga vyrástol na mieste bývalého kameňolomu a považujú ho za jeden z najoriginálnejších a najkrajších futbalových štadiónov na svete. Skalný masív Monte Crasto na južnej strane štadióna nepôsobí monumentálne, ale dotvára špecifickosť a kolorit jedného z najpôsobivejších futbalových stánkov.Návrh štadióna pochádza z dielne architekta Eduarda Souta de Moury a tri roky po jeho kolaudácii získal niekoľko prestížnych ocenení. Najcennejšie je ocenenie Chicago Athenaeum International Architecture Award za dizajn. Má kapacitu 30.286 miest a do prevádzky ho uviedli v roku 2003. Za jednou z brán je do skaly zasadená obrovská svetelná tabuľa, za druhou je pohľad na Bragu. Na vrcholoch sú kopcovité skalné útvary, tribúny sú iba po šírke štadióna. Sú však majestátne a spájajú ich kovové laná, ktoré majú svoju symboliku. Pripomínajú mosty, ktoré stavali Inkovia v Peru. Celú plochu osvetľuje prirodzené svetlo, ktoré zachováva kvalitu trávnika.Hráči Slovana sa po vstupe na štadión obzerali na všetky strany a viacerí z nich si urobili "selfie" na pamiatku. "uviedol obranca Jurij Medveděv. Štadión v Brage postavili pred ME 2004, na EURO hostil dva zápasy v základnej skupine. Hrali na ňom Bulhari s Dánmi a Holanďania s Lotyšmi. Dve protiľahlé tribúny ponúkajú výhľad na kaňon rieky Cavado a špecifickosť prináša štadión aj po akustickej stránke. Aj na úplnom vrchu tribúny je počuť všetko dokonale a ozvučenie je podobné, ako v starovekých amfiteátroch.uviedol de Moura pre portál publico.pt.Štadión neslúži len futbalistom Sportingu Braga. Každoročne sa na ňom organizuje univerzitný festival Enterro da Gata, ktorý oslavuje koniec školského roka viacerými koncertmi a slávnosťami. Celú udalosť má v réžii Univerzita Minho. Je verejne dostupný aj na prehliadky, návšteva v ňom vyjde záujemcu na 6 eur, deti do 18 rokov platia o dve eurá menej.Špecifickosť štadióna dotvárajú aj vstupy pre divákov. Z jednej strany tribúny sa do neho vchádza zospodu, z druhej zvrchu. Žurnalisti sa do presscentra dostanú výťahom, musia si však raz prestúpiť. Z vrchu tribúny sa totiž dostane návštevník len do jej polovice, ďalší výťah potom pokračuje až dolu k trávniku. Dvere na výťahu sú priesvitné a cesta takto ponúka vizuálne čaro. K dispozícii je pohľad na skaly, ktoré obopínajú celé prostredie. Na celom štadióne je spolu 43 verejných priestorov, k dispozícii je 20 stánkov s občerstvením. Štadión ponúka 7224 parkovacích miest, jeho súčasťou sú aj policajná stanica, bezpečnostná miestnosť, kontrolná miestnosť a požiarna miestnosť.(vyslaný redaktor TASR Michal Runák)