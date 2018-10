EURÓPSKA LIGA: FC Kodaň privíta Slaviu Praha, Stoch: Bude to náročné

Futbalisti Slavie Praha, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

3. kolo skupinovej fázy Európskej ligy UEFA:

A-skupina



18.55 AEK Larnaka - Ludogorec Razgrad /rozhoduje: Enea Jorgji (Alb.)

18.55 FC Zürich - Bayer Leverkusen /Alijar Aghajev (Azer.)/



tabuľka:



1. Bayer Leverkusen 2 2 0 0 7:4 6

2. FC Zürich 2 2 0 0 2:0 6

3. Ludogorec Razgrad 2 0 0 2 2:4 0

4. AEK Larnaka 2 0 0 2 2:5 0



B-skupina



18.55 RB Lipsko - Celtic Glasgow /Pavel Královec (ČR)/

18.55 FC Salzburg - Rosenborg Trondheim /Irfan Peljto (BaH)/



tabuľka:



1. FC Salzburg 2 2 0 0 6:3 6

2. RB Lipsko 2 1 0 1 5:4 3

3. Celtic Glasgow 2 1 0 1 2:3 3

4. Rosenborg Trondheim 2 0 0 2 1:4 0



C-skupina



18.55 FC Kodaň - Slavia Praha /Luca Banti (Tal.)/

18.55 Zenit Petrohrad - Girondins Bordeaux /Felix Brych (Nem.)/



tabuľka:



1. FC Kodaň 2 1 1 0 3:2 4

2. Zenit Petrohrad 2 1 1 0 2:1 4

3. Slavia Praha 2 1 0 1 1:1 3

4. Girondins Bordeaux 2 0 0 2 1:3 0



D-skupina



18.55 FC SPARTAK TRNAVA - Dinamo Záhreb /Jakob Kehlet (Dán.)/

18.55 Anderlecht Brusel - Fenerbahce Istanbul /Georgi Kabakov (Bul.)/



tabuľka:



1. Dinamo Záhreb 2 2 0 0 6:1 6

2. Fenerbahce 2 1 0 1 3:4 3

3. Trnava 2 1 0 1 1:2 3

4. Anderlecht 2 0 0 2 0:3 0



E-skupina



18.55 Sporting Lisabon - Arsenal Londýn /Damir Skomina (Slov.)/

18.55 Karabach Agdam - Vorskla Poltava /Roi Reinshreiber (Izr.)/



tabuľka:



1. Arsenal Londýn 2 2 0 0 7:2 6

2. Sporting Lisabon 2 2 0 0 4:1 6

3. Vorskla Poltava 2 0 0 2 3:6 0

4. FK Karabach Agdam 2 0 0 2 0:5 0



F-skupina



18.55 Dudelange - Olympiakos Pireus /Hüseyin Göçek (Tur.)/

18.55 AC Miláno - Betis Sevilla (Bas Nijhuis (Hol.)/



tabuľka:



1. AC Miláno 2 2 0 0 4:1 6

2. Betis Sevilla 2 1 1 0 3:0 4

3. Olympiakos Pireus 2 0 1 1 1:3 3

4. F91 Dudelange 2 0 0 2 0:4 0



G-skupina



21.00 FC Villarreal - Rapid Viedeň /Halis Özkahya (Tur,)/

21.00 Glasgow Rangers - Spartak Moskva /Kevin Blom (Hol.)/



tabuľka:



1. Glasgow Rangers 2 1 1 0 5:3 4

2. Rapid Viedeň 2 1 0 1 3:3 3

3. FC Villarreal 2 0 2 0 5:5 2

4. Spartak Moskva 2 0 1 1 3:5 1



H-skupina



21.00 Olympique Marseille - Lazio Rím /Jesús Gil Manzano (Šp.)/

21.00 Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol (Sergei Ivanov (Rus.)/



tabuľka:



1. Eintracht Frankfurt 2 2 0 0 6:2 6

2. Lazio Rím 2 1 0 1 3:5 3

3. Olympique Marseille 2 0 1 1 3:4 1

4. Apollon Limassol 2 0 1 1 3:4 1



I-skupina



21.00 Besiktas Istanbul - Genk /Daniel Stefanski (Poľ.)/

21.00 Sarpsborg - Malmö /Paweł Raczkowski (Poľ.)(



tabuľka:



1. Sarpsborg 08 2 1 0 1 4:4 3

2. KRC Genk 2 1 0 1 3:3 3

3. Besiktas Istanbul 2 1 0 1 3:3 3

4. Malmö FF 2 1 0 1 2:2 3



J-skupina



21.00 FC Sevilla - Akhisar Belediyespor /Kevin Clancy (Škót.)/

21.00 Standard Liege - FK Krasnodar /Marco Guida (Tal.)/



tabuľka:



1. FK Krasnodar 2 2 0 0 3:1 6

2. FC Sevilla 2 1 0 1 6:3 3

3. Standard Liege 2 1 0 1 3:6 3

4. Belediyespor 2 0 0 2 1:3 0



K-skupina



21.00 Stade Rennes - Dynamo Kyjev /Tamás Bognar (Maď.)/

21.00 FK Jablonec - Astana /Robert Schörgenhofer (Rak.)/



tabuľka:



1. FC Astana 2 1 1 0 4:2 4

2. Stade Rennes 2 1 0 1 2:3 3

3. Dynamo Kyjev 2 0 2 0 4:4 2

4. FK Jablonec 2 0 1 1 3:4 1



L-skupina



21.00 PAOK Solún - Vidi /Jevgen Aranovskij (Ukr.)/

21.00 Chelsea Londýn - BATE Borisov /Paolo Mazzoleni (Tal.)/



tabuľka:



1. Chelsea Londýn 2 2 0 0 2:0 6

2. PAOK Solún 2 1 0 1 4:2 3

3. BATE Borisov 2 1 0 1 3:4 3

4. FC MOL Vidi 2 0 0 2 0:3 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) - Vo štvrtkovom zápase 3. kola skupinovej fázy Európskej ligy 2018/2019 medzi FC Kodaň a Slaviou Praha sa črtá súboj slovenských futbalistov. Dánsky tím vo svojom strede s Denisom Vavrom a Jánom Gregušom je so štyrmi bodmi na čele C-skupiny. "Zošívaní" s Miroslavom Stochom strácajú na svojho súpera bod a zatiaľ sú tretí.povedal Stoch pre webovú stránku svojej zastupiteľskej agentúry fsagency. Počas uplynulého víkendu sa v českej lige zaskvel exportným gólom do siete Liberca.Slovenský reprezentačný krídelník Róbert Mak by nemal chýbať v zostave Zenitu v druhom zápase C-skupiny proti Girondins Bordeaux. Ruský tím je v tabuľke druhý iba o skóre za FC Kodaň. Francúzi sú po dvoch dueloch v skupine bez bodu.V "trnavskej" D-skupine je okrem stretnutia Spartaka s Dinamom Záhreb na programe zápas medzi Anderlechtom Brusel a Fenerbahce Istanbul, ktorého dres oblieka kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel. Anderlecht bude chcieť po dvoch prehrách konečne zabodovať a udržať si šancu na postup do vyraďovačky.Maďarský šampión MOL Vidi FC so slovenským brankárom Tomášom Tujvelom zabojuje o prvé body v L-skupine na pôde PAOK-u Solún. Finalista minulosezónnej edície EL Olympique Marseille v kádri s obrancom Tomášom Hubočanom nastúpi v H-skupine v jednom zo šlágrov štvrtkového programu proti Laziu Rím.